Саудовская Аравия, Мексика, Китай и другие — главные угрозы для туристов в 2025 году

4:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Австралия обновила список стран, поездки в которые в 2025 году сопряжены с повышенными рисками. В числе направлений, вызывающих тревогу у Министерства иностранных дел и торговли (DFAT), оказались Саудовская Аравия, Мексика, Бразилия, Китай, Турция, Египет, Франция и Ямайка.

Фото: unsplash.com by Chris Lawton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Путешественник

Причинами стали усилившиеся угрозы терроризма, рост насильственной преступности, политическая нестабильность, произвольные аресты, стихийные бедствия и ограничения на въезд.

Саудовская Аравия попала в список после введения жёстких правил на въезд в Мекку во время хаджа, а также на фоне сохраняющихся рисков ракетных и беспилотных атак с территории Йемена. Австралийские власти также предупреждают о возможных террористических угрозах, песчаных бурях и экстремальной жаре, достигающей 50 градусов по Цельсию, что делает путешествие особенно трудным.

Мексика вызывает тревогу из-за активности преступных картелей и высокого уровня похищений и убийств. Особенно опасны для туристов регионы Чиуауа, Синалоа, Гуанахуато, Сонора, Колима и Чьяпас. DFAT рекомендует избегать поездок на автомобиле в тёмное время суток, пользоваться платными дорогами и выбирать авиаперелёты между городами.

Бразилия с 10 апреля 2025 года ввела обязательное визовое требование для австралийцев, а также остаётся страной с высоким уровнем уличной преступности, особенно в мегаполисах. DFAT предостерегает от посещения трущоб даже с гидами, а также от прогулок по пляжам в сумерках. Наводнения и оползни в сезон дождей также способны дестабилизировать ситуацию на месте.

Поездки в Китай связаны с риском произвольных задержаний в рамках действующих законов о национальной безопасности. Особое внимание привлекают регионы Синьцзян и Тибет, где ведётся усиленное наблюдение, а въезд возможен только в составе организованных групп. Австралийским гражданам настоятельно не рекомендуют участвовать в протестах или снимать демонстрации — это может быть расценено как нарушение местных законов.

В Турции сохраняется риск терактов, особенно в местах массового скопления людей — у транспортных узлов, в торговых центрах и около религиозных объектов. Страна находится в сейсмически активной зоне, а недавние случаи отравлений контрафактным алкоголем стали причиной гибели туристов. В Стамбуле действует запрет на участие в протестах, и за этим строго следят местные власти.

Египет по-прежнему остаётся страной с высоким уровнем террористической активности. Опасными считаются север Синая и граница с Газой, где КПП в Рафахе периодически закрываются или подвергаются авиаударам. Женщины, путешествующие в одиночку, особенно уязвимы перед угрозами похищений, домогательств и насилия.

Во Франции сохраняется режим повышенной террористической угрозы. Правоохранительные органы усилили присутствие на улицах, в аэропортах и у туристических объектов. Особую настороженность вызывают массовые мероприятия, включая собрания ЛГБТКИА+ и концерты. Участившиеся забастовки и демонстрации нарушают работу транспорта и нередко перерастают в столкновения с полицией.

Ямайка, несмотря на популярность у туристов, также вошла в список опасных направлений. DFAT предупреждает о бандитских разборках, вооружённых нападениях и риске стать жертвой преступников, особенно за пределами туристических зон и в тёмное время суток. Особую угрозу представляют поездки на незарегистрированных такси и посещение ночных заведений, где нередки случаи грабежей.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».

