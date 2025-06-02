Уходя из номера, помните эти простые правила — как не испортить жизнь горничным будущим постояльцам

Туристы могут создать горничным очень много проблем, если не соблюдают определённых правил при выезде из гостиницы. Автор дзен-канала "Путешествия с фотокамерой" рассказал, о чём нужно помнить, чтобы проявить уважение к персоналу гостиницы и следующим постояльцам.
"Главное — телевизор. Звук из него часто слышен ещё из коридора. Горничная идёт по этажу и слышит, как в одном из номеров кто-то говорит или что-то играет. Она не может просто так войти, потому что неясно, человек там или уже уехал, а телевизор забыл выключить. Приходится тратить время, звонить на ресепшен, уточнять. Всё из-за того, что кто-то нажал не ту кнопку или не нажал вовсе", — пишет автор публикации.
Также важно не забывать снимать табличку "Не беспокоить", потому что, если она висит, горничные могут зайти в номер только после расчётного часа, из-за чего остаётся меньше времени на уборку.
Кроме того, необходимо помнить о некоторых мелочах, из-за которых можно испортить вещи в гостиничном номере.
"Мокрое полотенце, оставленное на деревянном стуле или ковровом покрытии, может оставить пятно или испортить материал. Иногда пятна уже не выводятся, и всё заканчивается заменой мебели или химчисткой. Без особой надобности. Оптимально просто сложить полотенца в ванной, на полу у стены. Там им и место", — сказано в публикации.
И, конечно, стоит воздержаться от покраски волос в гостинице, потому что можно легко испачкать белую ванну, а такие пятна очень трудно отмывать.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.
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