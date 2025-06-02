Горный поход обернулся бедой: крымские спасатели выручили туристок

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что может быть лучше, чем прогулка по крымским горам? Однако для двух женщин поход обернулся неожиданным испытанием — обе получили травмы, и им потребовалась срочная помощь.

Фото: commons.wikimedia.org by Alim The Great, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кая

Первый тревожный сигнал поступил с горы Эльх-Кая: туристка повредила ногу. Ее подруга сразу позвонила в службу спасения. На место выдвинулась команда из Алушты — специалисты «КРЫМ-СПАС» наложили пострадавшей шину и помогли спуститься в безопасное место.

Спустя некоторое время снова сработал номер «112». На этот раз помощь требовалась женщине, находившейся у подножия горы Бойко в Бахчисарайском районе. К месту происшествия выдвинулись спасатели местного подразделения «КРЫМ-СПАС» и горноспасатели республиканского управления МЧС России.

«Женщину нашли быстро, оказали первую помощь и эвакуировали к машине скорой помощи», — сообщили в Telegram-канале крымского МЧС.

К счастью, в обоих случаях помощь пришла вовремя. Обе женщины доставлены к медикам с подозрениями на переломы.

Не забывайте:

Даже легкая прогулка в горах требует подготовки.

Связь с внешним миром — обязательна.

В случае ЧП — звоните 112: спасатели готовы прийти на помощь.

Берегите себя в горах — даже простая прогулка может обернуться серьёзным испытанием. А если случится беда — важно знать, что помощь рядом.

Уточнения

Помощь — содействие кому-либо или чему-либо.



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