Горный поход обернулся бедой: крымские спасатели выручили туристок

Что может быть лучше, чем прогулка по крымским горам? Однако для двух женщин поход обернулся неожиданным испытанием — обе получили травмы, и им потребовалась срочная помощь.
Первый тревожный сигнал поступил с горы Эльх-Кая: туристка повредила ногу. Ее подруга сразу позвонила в службу спасения. На место выдвинулась команда из Алушты — специалисты «КРЫМ-СПАС» наложили пострадавшей шину и помогли спуститься в безопасное место.
Спустя некоторое время снова сработал номер «112». На этот раз помощь требовалась женщине, находившейся у подножия горы Бойко в Бахчисарайском районе. К месту происшествия выдвинулись спасатели местного подразделения «КРЫМ-СПАС» и горноспасатели республиканского управления МЧС России.
«Женщину нашли быстро, оказали первую помощь и эвакуировали к машине скорой помощи», — сообщили в Telegram-канале крымского МЧС.
К счастью, в обоих случаях помощь пришла вовремя. Обе женщины доставлены к медикам с подозрениями на переломы.
Берегите себя в горах — даже простая прогулка может обернуться серьёзным испытанием. А если случится беда — важно знать, что помощь рядом.
Помощь — содействие кому-либо или чему-либо.
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