Как зарабатывать деньги, пока колесишь по миру — секреты бывалых путешественников

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Длительное кругосветное путешествие — эти слова звучат заманчиво, однако никто не отменял необходимость зарабатывать деньги, иначе такое путешествие попросту станет невозможным. Автор дзен-канала #делайчёхочешь перечислил способы заработка для людей, которые предпочли колесить по миру.

Фото: unsplash.com by Chris Lawton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Путешественник

Пожалуй, самый популярный способ заработать — это ведение блога, но россиянин предупреждает, что такое занятие сразу не принесёт большой прибыли. Первое и достаточно длительное время придётся писать и получать за это в лучшем случае копейки, в худшем — вообще ничего. Чтобы блогинг приносил деньги, нужно знать множество тонкостей и работать не в одиночку.

Также от безденежья может спасти удалённая работа, для которой требуется только ноутбук и интернет.

"Минус в том, что когда ты, например, едешь по пустыне на сломанном "Красном Драконе", а у тебя горит дедлайн — это стресс. Но плюсы перевешивают: тебе не нужен офис, начальник и стабильный интернет (ладно, последний иногда нужен)", — пишет автор канала.

Ещё один интересный способ заработка — это торговля, ведь даже в соседних странах какие-либо вещи могут иметь разную стоимость.

"Казалось бы, 21-й век, а старый добрый спекулянтский метод всё ещё работает. В одной стране что-то стоит копейки, в другой — это редкость и роскошь. В Азии мы сталкивались с этим часто. Например, брендовые вещи там стоят в разы дешевле, а в России их можно продать с хорошей наценкой", — объяснил блогер.

Кроме того, он посоветовал находить работу в пути и привёл в пример своего знакомого, который в одном отеле помогал на ресепшн и за это получил разрешение месяц жить в нём бесплатно.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

