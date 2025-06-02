Отсутствие урн и ледяные супы: россиянка раскрыла любопытные особенности японской культуры

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Японская культура по-настоящему удивительная, особенно для русских людей, для которых непривычно многое из того, что для японцев в порядке вещей. Об этом рассказала российская путешественница в блоге "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Kakidai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Токио

Россиянку поразило, что японцы настолько уважают иностранцев, что это граничит с самоуничижением. Жители Японии очень часто кланяются, но на самом деле в этом нет ничего удивительного: с детства их приучают к тому, что одни люди выше других по рангу, а равенства не существует. Все японцы впитали это с ранних лет и не представляют, что может быть по-другому.

Также автора публикации удивило, что даже взрослые японцы обожают игровые автоматы. Для жителей этой страны такие игры — настоящий культ.

Что касается еды, японцы почти во все блюда и напитки кладут лёд, не делая исключений даже в прохладную погоду.

"Купить воду или газировку комнатной температуры практически невозможно, всё ледяное! Во всех отелях есть либо автоматы со льдом, либо лёд есть в холодильнике. И не потому что жарко! Я в Японии уже неделю и жары нет, но японцы всё равно пьют ледяные напитки, даже в кафе вам приносят воду или чай со льдом. А когда заказываешь суп, то спрашивают: хот или айс?" — написала путешественница.

Такая особенность связана с тем, что японцы считают, что лёд улучшает вкусовые качества еды. Также им важна красота и эстетика, а кусочки льда смотрятся красиво.

Помимо всего прочего, россиянка обратила внимание на то, что на улицах нет урн, хотя японцы тщательно следят за чистотой.

"Японцы просто помешаны на гигиене. На улицах идеальная чистота, хотя нет урн. Потрясающе чистые туалеты. В отелях тоже всё стерильно, потому что в Японии культ чистоты и люди чистоплотные", — сказано в публикации.

Отсутствие урн объясняется тем, что японцы сортируют мусор и для этого сдают его сотрудникам магазинов или гостиниц.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

