Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шесть пород кошек, которые идеально подойдут для тесного жилья
Ты зовёшь пыль сама, даже не зная об этом: уборка, которая работает против тебя
Секрет безотказного удаления пней с участка
Полили холодной водой? Готовьтесь к горькому урожаю кабачков
Экстрасенсы не помогли: невеста Лепса попала в больницу после шоу в Марокко
Бизнес на колёсах: Ozon запустил автолизинг
Газ и тормоз вместе: чем это оборачивается для вашей коробки передач
Йогурт как угроза кишечнику: на что обратить внимание на этикетке
Тело просит праздника? У нас есть рецепт с запахом утреннего счастья

Отсутствие урн и ледяные супы: россиянка раскрыла любопытные особенности японской культуры

2:15
Туризм

Японская культура по-настоящему удивительная, особенно для русских людей, для которых непривычно многое из того, что для японцев в порядке вещей. Об этом рассказала российская путешественница в блоге "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе "Дзен".

Токио
Фото: commons.wikimedia.org by Kakidai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Токио

Россиянку поразило, что японцы настолько уважают иностранцев, что это граничит с самоуничижением. Жители Японии очень часто кланяются, но на самом деле в этом нет ничего удивительного: с детства их приучают к тому, что одни люди выше других по рангу, а равенства не существует. Все японцы впитали это с ранних лет и не представляют, что может быть по-другому.

Также автора публикации удивило, что даже взрослые японцы обожают игровые автоматы. Для жителей этой страны такие игры — настоящий культ.

Что касается еды, японцы почти во все блюда и напитки кладут лёд, не делая исключений даже в прохладную погоду.

"Купить воду или газировку комнатной температуры практически невозможно, всё ледяное! Во всех отелях есть либо автоматы со льдом, либо лёд есть в холодильнике. И не потому что жарко! Я в Японии уже неделю и жары нет, но японцы всё равно пьют ледяные напитки, даже в кафе вам приносят воду или чай со льдом. А когда заказываешь суп, то спрашивают: хот или айс?" — написала путешественница.

Такая особенность связана с тем, что японцы считают, что лёд улучшает вкусовые качества еды. Также им важна красота и эстетика, а кусочки льда смотрятся красиво.

Помимо всего прочего, россиянка обратила внимание на то, что на улицах нет урн, хотя японцы тщательно следят за чистотой.

"Японцы просто помешаны на гигиене. На улицах идеальная чистота, хотя нет урн. Потрясающе чистые туалеты. В отелях тоже всё стерильно, потому что в Японии культ чистоты и люди чистоплотные", — сказано в публикации.

Отсутствие урн объясняется тем, что японцы сортируют мусор и для этого сдают его сотрудникам магазинов или гостиниц.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
От секретного объекта №5 до символа космической эры — малоизвестные факты о строительстве и жизни Байконура Дмитрий Плотников Глобалисты недооценили антиукраинские настроения в Польше, допустив победу Навроцкого Любовь Степушова Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где термометры завысят стрелки Игорь Буккер
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Последние материалы
От секретного объекта №5 до символа космической эры — малоизвестные факты о строительстве и жизни Байконура
Глобалисты недооценили антиукраинские настроения в Польше, допустив победу Навроцкого
Шесть пород кошек, которые идеально подойдут для тесного жилья
Ты зовёшь пыль сама, даже не зная об этом: уборка, которая работает против тебя
Секрет безотказного удаления пней с участка
Полили холодной водой? Готовьтесь к горькому урожаю кабачков
Экстрасенсы не помогли: невеста Лепса попала в больницу после шоу в Марокко
Бизнес на колёсах: Ozon запустил автолизинг
Отсутствие урн и ледяные супы: россиянка раскрыла любопытные особенности японской культуры
Газ и тормоз вместе: чем это оборачивается для вашей коробки передач
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.