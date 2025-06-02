Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки
Как обмануть вредителей: горох вырастет, а они уйдут с пустыми лапами
Когда жара убивает быстрее яда: как суперконтинент превратит планету в зону смерти
Молодость начинается с тарелки: что ест кожа, когда хочет сиять
От плесени до вздутия: что скрывают абрикосы и как с этим справиться
Как не растерять форму за время болезни или отпуска — всё решает один момент
Езда на нейтрали: экономия топлива или скрытая угроза для коробки
Волосы молчат, но мстят: три ошибки, за которые они лишают тебя блеска
Как варили суп в электричке: советская кулинария на колёсах

Почему ваш знак зодиака может стать причиной отказа во въезде — шокирующие факты

Туризм

Путешественник Алексей Кутовой поделился в своём личном блоге на платформе "Дзен", с какими неожиданными, а порой и странными вопросами пограничников можно столкнуться в аэропорту.

Пограничный контроль
Фото: commons.wikimedia.org by tksteven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Пограничный контроль

Если пограничник спрашивает у пассажира знак его зодиака, это только на первый взгляд может показаться странным, а на самом деле это хитрый вопрос, ведь человек, который пользуется поддельным паспортом, может не сразу дать нужный ответ. Сначала ему придётся вспомнить ложную дату рождения, которая указана в фальшивом документе, а потом вспомнить, какой знак зодиака приходится на неё. Если человек замялся, услышав этот вопрос, у пограничников есть все основания подозревать его в том, что он хочет незаконно проникнуть в чужую страну.

Также пограничники могут спросить, делали ли вы, к примеру, операцию на носу. Этот вопрос звучит, когда вживую внешность человека сильно отличается от фотографии. Такое бывает, когда человек делал пластическую операцию.

Кроме того, путешественники, которые часто посещают определённую страну, могут тоже вызвать подозрения.

"Если ты часто летаешь в одну и ту же страну, пограничники могут заподозрить, что ты хочешь остаться. Особенно это касается стран ЕС или США. Вопросы вроде "Почему вы опять здесь?" могут стать началом конца твоей поездки. Поэтому лучше иметь чёткий план и предоставить бронь отеля, билеты на мероприятия, маршрут. Покажи, что ты турист, а не потенциальный нелегал", — написал Кутовой.

Уточнения

Пункт пропуска через государственную границу (пограничный переход, погранпереход) — специально оборудованный контрольно-пропускной пункт, через который осуществляется пропуск через государственную границу людей, транспортных средств и товаров.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад
Наука и техника
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад Аудио 
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Авто
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры Аудио 
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Садоводство, цветоводство
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где термометры завысят стрелки Игорь Буккер Никакого Перл-Харбора не случилось! Это максимум сквозняк в ангаре — Госдума призвала не паниковать Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Последние материалы
Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки
Как обмануть вредителей: горох вырастет, а они уйдут с пустыми лапами
Когда жара убивает быстрее яда: как суперконтинент превратит планету в зону смерти
Молодость начинается с тарелки: что ест кожа, когда хочет сиять
От плесени до вздутия: что скрывают абрикосы и как с этим справиться
Как не растерять форму за время болезни или отпуска — всё решает один момент
Езда на нейтрали: экономия топлива или скрытая угроза для коробки
Волосы молчат, но мстят: три ошибки, за которые они лишают тебя блеска
Как варили суп в электричке: советская кулинария на колёсах
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.