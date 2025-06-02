Почему ваш знак зодиака может стать причиной отказа во въезде — шокирующие факты

Путешественник Алексей Кутовой поделился в своём личном блоге на платформе "Дзен", с какими неожиданными, а порой и странными вопросами пограничников можно столкнуться в аэропорту.

Фото: commons.wikimedia.org by tksteven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Пограничный контроль

Если пограничник спрашивает у пассажира знак его зодиака, это только на первый взгляд может показаться странным, а на самом деле это хитрый вопрос, ведь человек, который пользуется поддельным паспортом, может не сразу дать нужный ответ. Сначала ему придётся вспомнить ложную дату рождения, которая указана в фальшивом документе, а потом вспомнить, какой знак зодиака приходится на неё. Если человек замялся, услышав этот вопрос, у пограничников есть все основания подозревать его в том, что он хочет незаконно проникнуть в чужую страну.

Также пограничники могут спросить, делали ли вы, к примеру, операцию на носу. Этот вопрос звучит, когда вживую внешность человека сильно отличается от фотографии. Такое бывает, когда человек делал пластическую операцию.

Кроме того, путешественники, которые часто посещают определённую страну, могут тоже вызвать подозрения.

"Если ты часто летаешь в одну и ту же страну, пограничники могут заподозрить, что ты хочешь остаться. Особенно это касается стран ЕС или США. Вопросы вроде "Почему вы опять здесь?" могут стать началом конца твоей поездки. Поэтому лучше иметь чёткий план и предоставить бронь отеля, билеты на мероприятия, маршрут. Покажи, что ты турист, а не потенциальный нелегал", — написал Кутовой.

Уточнения

Пункт пропуска через государственную границу (пограничный переход, погранпереход) — специально оборудованный контрольно-пропускной пункт, через который осуществляется пропуск через государственную границу людей, транспортных средств и товаров.

