Когда привычные вкусы становятся недоступными: пять товаров, о которых придётся забыть в Мексике

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественница Марина Ершова рассказала в личном блоге на платформе "Дзен", какие привычные для русского человека продукты невозможно найти в Мексике, даже обойдя все магазины.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чёрный хлеб

В Мексике запрещён мак в любом виде, даже если это просто обсыпка для булочек. Мексиканское законодательство смотрит на мак исключительно как на наркотик, поэтому ввоз этого растения в Мексику запрещён.

Также в Мексике невозможно найти обычный хлеб: в этой стране он только сладкий, похожий на сдобу к чаю, на которую не положишь сыр или колбасу.

Кроме того, любители чая тоже будут разочарованы в Мексике, поскольку с этим напитком там скудно. По словам Марины, чай в мексиканских магазинах — это пыль в пакетиках.

"Пыль в пакетиках. Причём в худшем её проявлении: с ароматом клубничного чизкейка, мятного печенья, манго-банана и ещё бог знает чего", — такими словами Марина описала чай в мексиканских магазинах.

Также в список продуктов, о которых придётся только мечтать в Мексике, попали гречневая крупа и селёдка.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

