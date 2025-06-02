Когда привычные вкусы становятся недоступными: пять товаров, о которых придётся забыть в Мексике

Путешественница Марина Ершова рассказала в личном блоге на платформе "Дзен", какие привычные для русского человека продукты невозможно найти в Мексике, даже обойдя все магазины.
В Мексике запрещён мак в любом виде, даже если это просто обсыпка для булочек. Мексиканское законодательство смотрит на мак исключительно как на наркотик, поэтому ввоз этого растения в Мексику запрещён.
Также в Мексике невозможно найти обычный хлеб: в этой стране он только сладкий, похожий на сдобу к чаю, на которую не положишь сыр или колбасу.
Кроме того, любители чая тоже будут разочарованы в Мексике, поскольку с этим напитком там скудно. По словам Марины, чай в мексиканских магазинах — это пыль в пакетиках.
"Пыль в пакетиках. Причём в худшем её проявлении: с ароматом клубничного чизкейка, мятного печенья, манго-банана и ещё бог знает чего", — такими словами Марина описала чай в мексиканских магазинах.
Также в список продуктов, о которых придётся только мечтать в Мексике, попали гречневая крупа и селёдка.
Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.
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