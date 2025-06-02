Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прогрев не для комфорта — для надёжности: настоящая причина ожидания
84,9 млрд рублей за экологический ущерб: кому предъявили иск за затонувшие танкеры в Чёрном море
Потеряй лишнее без диет: лимонная вода как способ улучшить фигуру
Самый мощный магнит для токамака: что он умеет и зачем он нужен
Секрет манго: как этот экзотический фрукт помогает справиться с диабетом 2 типа
Рэпера Tyga ограбили в Москве прямо на выступлении музыканта из США
Не хочешь бегать — и не надо: вот 5 способов похудеть без километров и страданий
Бот просит СМС-код? Срочно закрывайте — началась новая волна краж
Почти 9 тысяч в месяц: мигрантам в Москве выставили новое обязательство

Этот "удобный" элемент в самолёте — главная ловушка для ваших вещей

1:41
Туризм

Кажется, что может быть проще: положил телефон, наушники или паспорт в карман на спинке переднего кресла — и расслабился. Но по словам пилота с 26-летним стажем, именно туда класть ничего нельзя. И причина даже не в гигиене, как можно подумать.

sukhoi
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
sukhoi

Карман, в который вещи исчезают

Пилот гражданской авиации Стив Шрайбер не раз наблюдал, как после посадки пассажиры, бледнея от ужаса, возвращались в самолёт — в попытке найти что-то важное, что оказалось забытым в этом самом кармане.

"Карманы на спинках кресел — это настоящая чёрная дыра. Именно туда чаще всего пропадают личные вещи", — подчёркивает он.

Стив советует: если не хотите потерять что-то навсегда, просто не кладите туда ничего. Особенно — ценные предметы вроде кошелька, паспорта или смартфона.

Почему шансы вернуть забытое стремительно тают

Даже если вы осознали потерю сразу после выхода, вернуть вещь — уже почти невозможно. Всё зависит от удачи. Возможно, самолет ещё стоит у гейта, и кто-то из персонала успеет помочь. Но чаще всего уборка начинается буквально через пару минут после высадки. А на смену вам быстро приходят новые пассажиры.

Совет, который сэкономит нервы и деньги

Вместо того чтобы первым рваться к выходу, пилот рекомендует: при приземлении не забудьте тщательно проверить своё место. Убедитесь, что у вас всё при себе. И прежде всего — загляните в тот самый коварный карман. Лучше потратить на это лишние 30 секунд, чем потом пытаться вернуть потерянное из ниоткуда.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок
Домашние животные
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок Аудио 
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений Аудио 
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
Новости спорта
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Медведев раскрыл план зелёной тли: как Зеленский хочет спастись через селфи с Трампом Дмитрий Плотников Глобалисты недооценили антиукраинские настроения в Польше, допустив победу Навроцкого Любовь Степушова Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где термометры завысят стрелки Игорь Буккер
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Последние материалы
84,9 млрд рублей за экологический ущерб: кому предъявили иск за затонувшие танкеры в Чёрном море
Медведев раскрыл план зелёной тли: как Зеленский хочет спастись через селфи с Трампом
Потеряй лишнее без диет: лимонная вода как способ улучшить фигуру
Самый мощный магнит для токамака: что он умеет и зачем он нужен
Секрет манго: как этот экзотический фрукт помогает справиться с диабетом 2 типа
Рэпера Tyga ограбили в Москве прямо на выступлении музыканта из США
Не хочешь бегать — и не надо: вот 5 способов похудеть без километров и страданий
Бот просит СМС-код? Срочно закрывайте — началась новая волна краж
Почти 9 тысяч в месяц: мигрантам в Москве выставили новое обязательство
Никто не верит, что такие помидоры вырастили без химии — но вот 5 шагов, которые всё решают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.