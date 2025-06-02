Этот "удобный" элемент в самолёте — главная ловушка для ваших вещей

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кажется, что может быть проще: положил телефон, наушники или паспорт в карман на спинке переднего кресла — и расслабился. Но по словам пилота с 26-летним стажем, именно туда класть ничего нельзя. И причина даже не в гигиене, как можно подумать.

Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ sukhoi

Карман, в который вещи исчезают

Пилот гражданской авиации Стив Шрайбер не раз наблюдал, как после посадки пассажиры, бледнея от ужаса, возвращались в самолёт — в попытке найти что-то важное, что оказалось забытым в этом самом кармане.

"Карманы на спинках кресел — это настоящая чёрная дыра. Именно туда чаще всего пропадают личные вещи", — подчёркивает он.

Стив советует: если не хотите потерять что-то навсегда, просто не кладите туда ничего. Особенно — ценные предметы вроде кошелька, паспорта или смартфона.

Почему шансы вернуть забытое стремительно тают

Даже если вы осознали потерю сразу после выхода, вернуть вещь — уже почти невозможно. Всё зависит от удачи. Возможно, самолет ещё стоит у гейта, и кто-то из персонала успеет помочь. Но чаще всего уборка начинается буквально через пару минут после высадки. А на смену вам быстро приходят новые пассажиры.

Совет, который сэкономит нервы и деньги

Вместо того чтобы первым рваться к выходу, пилот рекомендует: при приземлении не забудьте тщательно проверить своё место. Убедитесь, что у вас всё при себе. И прежде всего — загляните в тот самый коварный карман. Лучше потратить на это лишние 30 секунд, чем потом пытаться вернуть потерянное из ниоткуда.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

