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Ресторан в Египте удивил ценами и подарком в отеле — где туристов угощают по-честному

1:49
Туризм

Иногда туристы уезжают не с претензиями на высокие цены, а с неподдельным удивлением от их отсутствия. Именно такая история произошла с трэвел-блогером, побывавшей в египетском Луксоре. Она решила поужинать в любимом ресторане — и была ошарашена тем, сколько за это заплатила.

Ресторан Египта
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ресторан Египта

Любимое место на туристической карте

Речь идёт о The Lantern Room Restaurant — уютном заведении, спрятанном на одной из боковых улиц города. В своём видео туристка рассказала, что это её "любимый английский ресторан в округе", и продемонстрировала меню. Цены — как из другого времени: закуски стоят всего £2 (примерно 110 рублей). Её выбор — чесночные грибы.

Ужин как из британского пабовского меню

Основное блюдо было классическим — fish and chips, то есть рыба с картофелем фри. В дополнение — чашка чая. Весь ужин обошёлся ей в £8, что эквивалентно 830 рублям. Иными словами — буквально копейки, особенно по меркам курортных мест.

Цена, вкус и сервис: три причины удивления

"Прекрасное соотношение цены и качества", — так охарактеризовала она впечатления от еды.

Но восторг не ограничился только блюдами. По её словам, египетский сервис тоже оказался на высоте.

"Мне даже прислали бутылку просекко в номер отеля при заселении", — добавила блогер.

Не всем так везёт

Впрочем, не всем так везёт. Её российская коллега, отдыхавшая в Турции и Египте, поделилась совсем другими эмоциями. Ранее Турпром писал о её рассказе, где она перечислила семь вещей, которые её всерьёз раздражают в отелях этих стран.

Уточнения

Просе́кко (итал Prosecco, вен. Proseco, словен. Prosec) — итальянское вино, сухое, игристое.

Луксо́р (также Лу́ксор; араб. الأقصر‎, Эль-Уксур; масри الاقصر, Loʔṣor [ˈloʔsˤoɾ], Эль-Аксур; местн. Logṣor [ˈloɡsˤor], копт. Ⲡⲁⲡⲉ) — город в Верхнем Египте, на восточном берегу Нила, административный центр мухафазы Луксор с населением более полумиллиона жителей (арабы, некоторое число коптов).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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