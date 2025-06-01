Не Бали, не Гоа: это место в Индии не туристическое — и именно в этом его сила

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы давно мечтали об Индии, но вас пугает её хаос — начните с юга. Удивительный прибрежный город Варкала в штате Керала способен изменить представление о стране и о самом себе. Здесь солнце, йога, легенды и неспешная жизнь сливаются в идеальный ритм для первой встречи с Индией.

Фото: commons.wikimedia.org by Emma THERY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Остров Бали

Место, где начинается очищение

На красных скалах у Аравийского моря стоит Варкала — город, где песок под ногами может быть началом личной трансформации.

Его история окутана древними легендами: одна — о царе Пандавов и храме Джанардана, другая — о мудреце Нараде и валакаме, упавшем на землю. Варкала родилась из мифа — и продолжает вдохновлять.

Паломники приезжают сюда за духовным обновлением, а туристы — чтобы отдохнуть душой, телом и головой. В отличие от шумного Гоа или перенаселённого Бали, здесь тишина — не исключение, а правило.

Где купаются, чтобы смыть грехи

Пляж Папанасам (в переводе — "уничтожающий грехи") — священное место для местных. Здесь можно не только искупаться, но и поймать ската, покататься на серфе, полетать с парапланом или просто зависнуть на закате.

Хотите уединения? Отправляйтесь южнее — в Кайккару. Там, среди мангров, можно арендовать каяк или сапборд в Shiva Kayaking (от 650 рупий) и доплыть до храма на Золотом острове. Возьмите с собой скромную одежду — здесь чтут традиции.

Еда, которая делает счастливыми

Индия — рай для вегетарианцев, и Керала не исключение. Но даже если вы мясоед, к местной кухне быстро привыкаешь.

Обязательно попробуйте каррику доса, ужуну вада и праздничный сет садья на банановом листе — в Thiramala Home Foods подают как дома.

Что важно знать до поездки

Ближайший аэропорт — в Тривандраме, примерно в часе езды.

Доехать можно поездом до станции Варкала-Сивагири.

Всегда торгуйтесь с водителями тук-туков и проверяйте маршрут в Google Maps.

Снимайте наличные заранее: банкоматы не на каждом углу.

Будьте осторожны с банковскими картами — в Индии случаются скимминг-атаки.

Варкала — не просто курорт

Это место, где можно прожить что-то настоящее. Где йога не про "фото в инсте", а про дыхание.

Где пляж не шумит музыкой, а слушает ваши мысли. Варкала не навязывает себя — она просто ждёт тех, кто готов быть честным с собой.

Уточнения

Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Занимает 1-е место в мире по численности населения и седьмое по территории.



Ке́рала (малаял. കേരളം,) — штат, расположенный на Малабарском берегу на юго-западе Индии. Столица — Тривандрам (Тируванантапурам), самый населённый город штата; второй по численности населения город — Кочи (Кочин). Официальный язык — малаялам.

