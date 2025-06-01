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Как не попасть в "чёрный список": эти 4 ошибки делают вас худшим пассажиром в самолёте

2:04
Туризм

Полёт — это не только про чемодан и паспорт, но и про поведение. Даже один неудачный жест может вызвать раздражение у других пассажиров. Поэтому Business Insider попросил тренера по этикету Мэрайю Грумет рассказать, чего категорически не стоит делать в самолёте.

На борту самолёта
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
На борту самолёта

1. Откидывание кресла без предупреждения

Да, спинка кресла создана для комфорта, но…

"Если вы решаете откинуться назад, сделайте это с уважением к тому, кто сидит за вами", — подчёркивает Грумет.

Убедитесь, что за вами не человек с ноутбуком или маленьким ребёнком, и всегда делайте это медленно — резкое движение может испортить кому-то напиток или уронить телефон.

2. Ароматы: враг номер один

Самолёт — замкнутое пространство. Грумет советует избегать еды и косметики с сильным запахом.

Тунец в булочке, острые специи, духи, лак для ногтей — всё это может стать настоящим испытанием для соседей.

"Любой резкий запах способен вызвать дискомфорт у окружающих — и это не вопрос вкуса, а элементарного уважения", — говорит она.

3. Осуждение родителей — путь к конфликту

Даже самые милые малыши могут капризничать в дороге. Плач, беспокойство, усталость — всё это неизбежно.

"Один осуждающий взгляд может усилить стресс у родителей, а не решить проблему", — призывает к терпимости Грумет.

Лучше улыбнитесь — это может помочь гораздо больше, чем раздражение.

4. Звук — только для ваших ушей

Музыка, видео или звонки без наушников — это не свобода, а вторжение. Помните, что рядом могут быть люди, уставшие после пересадки или те, кто просто хочет тишины.

Главное правило

Полет — это не только про сервис на борту, но и про атмосферу, которую создаём мы сами. Немного внимания к окружающим — и час в небе пройдёт комфортно для всех.

Уточнения

"Би́знес инса́йдер" (англ. Business Insider, дословно — "Деловой осведомитель") — один из ведущих мировых новостных порталов, имеющий особенный стиль агрегации и обработки информации.

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде. В современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV — гостям вручили карточки (этикетки) с указанием правил поведения; хотя определённые нормы и правила поведения существовали уже с древнейших времён.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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