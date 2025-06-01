Самое загадочное место в республике Сан-Марино: эта тропа в скале полна секретов и красоты

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сан-Марино может показаться крохотной точкой на карте, но его территория — настоящая кладовая тайн и историй. И одна из самых завораживающих — это Перевал ведьм. Ступив на эту тропу, будто попадаешь в другое измерение, где время замирает, а предания оживают на фоне скал, леса и света луны.

Фото: commons.wikimedia.org by Max_Ryazanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гуаита, Сан-Марино

Перевал ведьм — не просто туристическая тропа

Этот узкий проход высечен в скале и соединяет две крепостные башни — Гуайта и Честа. Он уходит за пределы исторического центра Сан-Марино, уводит вглубь природы и открывает чарующий вид на Адриатическое море и долины Марке.

Говорят, что в полнолуние здесь особенно слышны отголоски древности — ветер проносится сквозь расщелины в скале, будто подпевает затерянным голосам прошлого.

Место, где гуляют легенды

Название "Перевал ведьм" родилось не случайно. В Средние века в этом месте якобы встречались женщины, которых называли ведьмами.

Они собирались ночью под лунным светом, разводили костры, пели, танцевали и варили зелья из трав, цветов, древесной коры и земли.

Истории о чёрных кошках, якобы несущих души колдуний, лишь подогревали суеверия. Местные жители передавали из поколения в поколение сказания о таинственных собраниях, происходивших в этом уединённом уголке.

Почему стоит пройти по перевалу

Если вы ищете не просто маршрут, а настоящее приключение, Перевал ведьм — именно то место. Он идеально подходит:

Для романтических прогулок на закате или при луне;

Для фотосессий — здесь открываются живописные виды, достойные обложки;

Для тех, кто любит мистику и древние легенды.

Сам Сан-Марино — больше, чем кажется

На площади всего в 61 квадратный километр умещается старейшая республика Европы, не входящая в ЕС, но являющаяся частью еврозоны.

С 2008 года исторический центр Сан-Марино входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как яркий пример гражданской автономии и республиканской традиции.

Гуляя по его мощёным улицам, вы не только ощущаете дыхание истории, но и открываете для себя нетуристические жемчужины вроде Перевала ведьм — места, где встречаются красота, природа и тайна.

Уточнения

Светле́йшая Респу́блика Сан-Мари́но (итал. Serenissima Repubblica di San Marino) — одно из самых маленьких государств в мире. Государство претендует на звание старейшего суверенного государства в мире. Согласно легенде, в 301 году христианин Марино, бежавший от гонений императора Диоклетиана, основал религиозную общину, независимую от императора и от папы.



Ве́дьма (ст.‑слав. вѣдьма - "та, что обладает ведовством, знанием" от ст.‑слав. вѣдѣти - "знать, ведать"; также вештица, колдунья, волшебница, чаровница) — женщина, практикующая магию (колдовство), а также обладающая магическими способностями и знаниями. В современном русском языке слово "ведьма" имеет также ругательное и саркастическое значение.

