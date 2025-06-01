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В Италии нашли место, где хочется остаться: эту деревню признали лучшей в Европе — и не зря

2:00
Туризм

Знаете ли вы, что самой красивой деревней Европы в 2025 году признали совсем крошечное место в Италии? Да-да, не на побережье и не в Альпах, а в самом сердце региона Пьемонт, где за каменными стенами и узкими переулками живёт настоящее волшебство.

Пьемонт, Вольпедо
Фото: commons.wikimedia.org by Effems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пьемонт, Вольпедо

Вольпедо — деревня мечты

Вольпедо — крошечная деревня в провинции Алессандрия, прямо на границе с Ломбардией. Здесь живёт чуть больше тысячи человек, и именно это место признано самым красивым в Европе.

Оно будто сошло со страниц книги или с полотна импрессиониста: узкие мощёные улочки, старинные фасады, неспешная жизнь и полное погружение в атмосферу уюта и умиротворения.

Родина великого художника

Неудивительно, что здесь родился Джузеппе Пеллицца да Вольпедо - автор знаменитой картины "Четвёртое состояние".

Его творчество до сих пор вдохновляет тысячи туристов, студентов и фотографов. Любители искусства обязательно включают Вольпедо в свой маршрут.

Что посмотреть в Вольпедо

Здесь нет шумных проспектов или толп туристов, но есть невероятная атмосфера. Вот чем можно заняться:

  • Прогулки по улицам: Кажется, будто попал в сказку. Каждый уголок — фотогеничный и чарующий.
  • Дом-студия Пеллиццы: Находится рядом с историческим центром, сохранил аутентичный дух эпохи.
  • Учебный музей: На площади Quarto Stato можно увидеть черновики, эскизы и архивные фотографии художника.
  • Поход на гору Богино: Тропа ведёт к вершине холма, которую художник увековечил в одной из своих картин.

Почему Вольпедо?

Может, потому что здесь нет суеты и шума, потому что всё настоящее — от хлеба в местной пекарне до заката над холмами. Или потому что, оказавшись здесь, забываешь о времени.

Уточнения

Пьемо́нт (итал. Piemonte,) — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии. Административный центр области — город Турин. Название "Пьемонт" означает "подножье гор" (имеются в виду Альпы) и впервые упоминается в XIII веке.

Джузеппе Пеллицца да Вольпедо (итал. Giuseppe Pellizza da Volpedo; 28 июля 1868, Вольпедо, Пьемонт, Италия — 14 июня 1907, там же) — итальянский живописец реалистического направления. Входил в "группу Тортона" (по названию города в Пьемонте). К этой группе относят также художников Анджело Барабино, Чезаре Саккаджи, Джиджи Куньоло и Пьетро Доссола.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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