Атмосфера вечного города: эти винные бары в Риме хранят секреты с IX века

Тысячи туристов каждый год гуляют по улочкам Вечного города, даже не подозревая, что за уютными фасадами скрываются винные бары с многовековой историей. Некоторые из них берут своё начало ещё в IX веке! Из бывших лавок вина и масла они превратились в культовые винные бары, адаптировавшись к новым вкусам и трендам, сохранив при этом атмосферу старого Рима.
На площади Паскуино, в винном баре Cul de Sac можно попробовать более тысячи вин. Интерьер узкий и длинный, а летом здесь аншлаг на уличной террасе. В меню — от паст до паштетов и ассорти.
Этот бар на Виа ди Рипетта начал путь в 1870 году в бывшей конюшне маркизов Кавалабо. Сегодня им управляет семья Тримани, объединив винный магазин с рестораном.
Старинная табличка "вина и масла" по-прежнему красуется у входа. Сегодня здесь уютно, можно пообедать внутри или снаружи, а выбор вин впечатляет.
С 1929 года винный магазин в районе Париоли стал больше, чем просто винная точка. Внуки основателя добавили к бутылкам гастрономическое меню, сохранив при этом душу места.
На границе Рионе Монти и Пьяцца Венеция в 2024 году французская команда вдохнула новую жизнь в заведение. Винный ассортимент с французским уклоном и качественное меню делают место модным снова.
В Кампо-де-Фьори всё началось с дяди и перешло к племяннику. Интерьер с деревянной мебелью, бутылками по стенам и кухня, которая идеально сочетается с винной картой.
С 1821 года Trimani славится своим ассортиментом. Сегодня это не просто магазин, а винный бар с полноценной кухней и регулярными мероприятиями.
В районе Прати бар открылся в 1922 году. Архитектором его современного образа стал племянник основателя, добавив ресторанный элемент и доведя выбор вин до 3000 этикеток.
С 1972 года здесь продают только вино. 6000 бутылок на полках, включая дистилляты, и никакого ресторанного меню — строго винная классика.
Рожденный в 70-х как винная точка, сегодня Achilli — обладатель звезды Мишлен с выбором из 4000 бутылок. Но винная суть осталась прежней.
Рим (лат. и итал. Roma,) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.
Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?