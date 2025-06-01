Атмосфера вечного города: эти винные бары в Риме хранят секреты с IX века

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тысячи туристов каждый год гуляют по улочкам Вечного города, даже не подозревая, что за уютными фасадами скрываются винные бары с многовековой историей. Некоторые из них берут своё начало ещё в IX веке! Из бывших лавок вина и масла они превратились в культовые винные бары, адаптировавшись к новым вкусам и трендам, сохранив при этом атмосферу старого Рима.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рим, винные бары

Cul de Sac — классика с 1977 года

На площади Паскуино, в винном баре Cul de Sac можно попробовать более тысячи вин. Интерьер узкий и длинный, а летом здесь аншлаг на уличной террасе. В меню — от паст до паштетов и ассорти.

Buccone — от маркиза до бокала

Этот бар на Виа ди Рипетта начал путь в 1870 году в бывшей конюшне маркизов Кавалабо. Сегодня им управляет семья Тримани, объединив винный магазин с рестораном.

Il Poccetto — живая история на via dei Banchi Vecchi

Старинная табличка "вина и масла" по-прежнему красуется у входа. Сегодня здесь уютно, можно пообедать внутри или снаружи, а выбор вин впечатляет.

Enoteca Bulzoni — Париоли с акцентом

С 1929 года винный магазин в районе Париоли стал больше, чем просто винная точка. Внуки основателя добавили к бутылкам гастрономическое меню, сохранив при этом душу места.

Cavour 313 — перерождение легенды

На границе Рионе Монти и Пьяцца Венеция в 2024 году французская команда вдохнула новую жизнь в заведение. Винный ассортимент с французским уклоном и качественное меню делают место модным снова.

Divin'Angolo — с 1946 года

В Кампо-де-Фьори всё началось с дяди и перешло к племяннику. Интерьер с деревянной мебелью, бутылками по стенам и кухня, которая идеально сочетается с винной картой.

Trimani — винный бар у Термини

С 1821 года Trimani славится своим ассортиментом. Сегодня это не просто магазин, а винный бар с полноценной кухней и регулярными мероприятиями.

Del Frate — семейная винная сага

В районе Прати бар открылся в 1922 году. Архитектором его современного образа стал племянник основателя, добавив ресторанный элемент и доведя выбор вин до 3000 этикеток.

Costantini — храм вина

С 1972 года здесь продают только вино. 6000 бутылок на полках, включая дистилляты, и никакого ресторанного меню — строго винная классика.

Achilli al Parlamento — звезда среди легенд

Рожденный в 70-х как винная точка, сегодня Achilli — обладатель звезды Мишлен с выбором из 4000 бутылок. Но винная суть осталась прежней.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma,) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.



Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

