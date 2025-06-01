Шок для любителей круизов: на лайнерах есть одно популярное место, и оно грязнее общественных туалетов

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о круизных путешествиях, — это роскошь, комфорт и всевозможные удовольствия, однако, как сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDN), на круизных лайнерах есть место, которое грязнее даже общественных туалетов и таит в себе серьёзную опасность для всех посетителей.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectrum_of_the_Seas_10.jpg by Dickelbers круизный лайнер

Как ни удивительно, это гидромассажные ванны. Частные джакузи дезинфицируют реже, чем бассейны, а во влажной среде, где вода и тепло смешиваются с потом и кусочками кожи, бактерии и микробы размножаются с невероятной скоростью.

Если не хочется рисковать здоровьем, лучше отказаться от посещения гидромассажных ванн, однако, если очень хочется всё же позволить себе такое удовольствие, стоит спросить у персонала, как часто эти ванны дезинфицируют. Также важно тщательно проверить, нет ли у вас на коже открытых ран. Если они есть, необходимо сначала подождать, когда они заживут, и только тогда погружаться в воду.

Уточнения

Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям) и перевозящее пассажиров.

