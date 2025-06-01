Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зола и шелуха: волшебная пара для богатого урожая огурцов
Создатель сериала Одни из нас завершает карьеру адаптаций видеоигр: он назвал проект лебединым
Сколько кошачьих пород признали в мире — и что из этого исключили
Странный способ от дачников: разрезал картофель — получил гигантский урожай
Диана Арбенина раскрыла секрет своей устойчивости: вот что она категорически не читает в интернете
Инвестировать или тратить? Как активные вкладчики реагируют на изменения ключевой ставки
Никогда не чувствовал себя таким любимым: за что Александр-Арнольд благодарит фанатов Ливерпуля
Удар с неожиданной стороны: что происходит в недрах грозы
Игорь Николаев раскрывает секреты Кобзона: вот что легендарный певец считал для себя самым ужасным наказанием

Как избежать соседства с маленькими пассажирами в самолёте: секреты экс-стюардессы

0:48
Туризм

Несмотря на то что многие люди обожают детей и считают их лучшими представителями человечества, их соседство в самолёте может принести дискомфорт, ведь дети в редких случаях могут усидеть спокойно во время длительных перелётов.

Трап самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jose Lopez, Jr., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Трап самолёта

Бывшая стюардесса British Airways поделилась на форуме Reddit, какие места не стоит выбирать, если не хочется сидеть рядом с ребёнком.

"Если вы забронируете место в первом ряду центрального блока кресел на дальнем рейсе, у вас будет больше пространства для ног, однако, скорее всего, рядом с вами окажется ребёнок. Это связано с тем, что на этих местах предусмотрены откидные столики для детских кроваток и люлек, позволяющие младенцам спать отдельно, а не на руках у родителей", — объяснила она.

Уточнения

Дети — человек в период детства (мн. ч.).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Стратег Ту-22М. Почему Киев начал паниковать по расписанию и считать самолёты ВКС РФ
Военные новости
Стратег Ту-22М. Почему Киев начал паниковать по расписанию и считать самолёты ВКС РФ Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Красота и стиль
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Игорь Николаев раскрывает секреты Кобзона: вот что легендарный певец считал для себя самым ужасным наказанием
Домашний спа с эффектом вау: инфракрасная магия, которую стоит попробовать
Как случайная сделка с велосипедом навсегда изменила судьбу Дмитрия Харатьяна – история из детства
Невидимая просрочка: 6 привычных вещей, которые становятся опасными со временем
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок
Автомобили из Беларуси снова в цене — но теперь за ними тянется длинный хвост расходов
Саудовская Аравия, Мексика, Китай и другие — главные угрозы для туристов в 2025 году
Лайфхаки советской кухни: котлеты, которые не расползутся
Как Нижний Новгород обогнал мегаполисы: город возглавил рейтинг качества жизни в 2025 году
Один простой трюк — и томаты становятся мясистыми и сладкими, как из рекламы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.