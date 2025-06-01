Как избежать соседства с маленькими пассажирами в самолёте: секреты экс-стюардессы

Несмотря на то что многие люди обожают детей и считают их лучшими представителями человечества, их соседство в самолёте может принести дискомфорт, ведь дети в редких случаях могут усидеть спокойно во время длительных перелётов.
Бывшая стюардесса British Airways поделилась на форуме Reddit, какие места не стоит выбирать, если не хочется сидеть рядом с ребёнком.
"Если вы забронируете место в первом ряду центрального блока кресел на дальнем рейсе, у вас будет больше пространства для ног, однако, скорее всего, рядом с вами окажется ребёнок. Это связано с тем, что на этих местах предусмотрены откидные столики для детских кроваток и люлек, позволяющие младенцам спать отдельно, а не на руках у родителей", — объяснила она.
Дети — человек в период детства (мн. ч.).
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?