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На улицах Ярославля появились загадочные медведи — туристы в восторге от новых арт-объектов

1:36
Туризм

В Ярославле снова появились медведи — не живые, а скульптурные. К празднованию Дня города установили три новых арт-объекта, и каждый из них — это не просто украшение, а отсылка к знаковым личностям и событиям региона.

Медведь
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медведь

Конструктор, поэт и кондитер

На Волжском бульваре теперь живёт медведик-поэт — он напоминает о великом русском писателе Николае Алексеевиче Некрасове, который родился в Ярославле.

На площади Богоявления установлен медведик-кондитер. Его посвятили Василию Платоновичу Кузнецову — основателю первой ярославской кондитерской фабрики. Не случайно именно это место стало его "домом": фабрика находилась неподалёку.

А в Любимском сквере поселился медведик-конструктор. Он символизирует Михаила Ильича Кошкина — уроженца Ярославской области и создателя легендарного танка Т-34.

Городская инициатива

Проект реализован при поддержке мэрии Ярославля. Как отметила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Варвара Моисеева, эти милые персонажи уже пришлись по душе и горожанам, и туристам:

"Медведики стали настоящими точками притяжения и местами для фото — не только памятниками, но и проводниками в историю Ярославля", — говорит она.

К слову, ранее в городе уже появились скульптуры медведиков-губернатора и адмирала. Они стоят в Демидовском сквере и у Ярославского детского морского центра соответственно.

Уточнения

Скульпту́ра (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю) — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых материалов методом высекания, удаления лишнего из начальной массы каменного или иного блока (способ формовычитания).

Па́мятник — сооружение или их группа, поддерживающее воспоминания о каких-либо событиях или людях, являющееся произведением монументального искусства.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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