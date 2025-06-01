На улицах Ярославля появились загадочные медведи — туристы в восторге от новых арт-объектов

В Ярославле снова появились медведи — не живые, а скульптурные. К празднованию Дня города установили три новых арт-объекта, и каждый из них — это не просто украшение, а отсылка к знаковым личностям и событиям региона.
На Волжском бульваре теперь живёт медведик-поэт — он напоминает о великом русском писателе Николае Алексеевиче Некрасове, который родился в Ярославле.
На площади Богоявления установлен медведик-кондитер. Его посвятили Василию Платоновичу Кузнецову — основателю первой ярославской кондитерской фабрики. Не случайно именно это место стало его "домом": фабрика находилась неподалёку.
А в Любимском сквере поселился медведик-конструктор. Он символизирует Михаила Ильича Кошкина — уроженца Ярославской области и создателя легендарного танка Т-34.
Проект реализован при поддержке мэрии Ярославля. Как отметила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Варвара Моисеева, эти милые персонажи уже пришлись по душе и горожанам, и туристам:
"Медведики стали настоящими точками притяжения и местами для фото — не только памятниками, но и проводниками в историю Ярославля", — говорит она.
К слову, ранее в городе уже появились скульптуры медведиков-губернатора и адмирала. Они стоят в Демидовском сквере и у Ярославского детского морского центра соответственно.
Скульпту́ра (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю) — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых материалов методом высекания, удаления лишнего из начальной массы каменного или иного блока (способ формовычитания).
Па́мятник — сооружение или их группа, поддерживающее воспоминания о каких-либо событиях или людях, являющееся произведением монументального искусства.
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