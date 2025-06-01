Нагоя умеет удивлять — вот что вы увидите уже у выхода с поезда

Нагоя — сердце Японии и ворота в эпоху самураев, футуристическую индустрию и космические горизонты. Это третий по величине город страны, но его культурное и историческое значение гораздо больше размеров.
Родина трёх величайших военачальников Японии — Оды Нобунаги, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу — гордится своим героическим прошлым. Посетите замок Нагоя — символ города, где можно встретить "самураев" в доспехах, и древний замок Киёсу, откуда началась история объединения Японии.
На вокзале Нагоя — крупнейшем в мире — вы не просто пересаживаетесь, а погружаетесь в гастрономическое путешествие. Сочные свиные отбивные с мисо-соусом, острые куриные крылышки, пикантный тайский рамэн — всё это прямо у перрона.
Город круглый год бурлит фестивалями: от зрелищной борьбы сумо до парадов танцоров на Домацури и экстремального "голого фестиваля" в феврале. Здесь любят шоу — и умеют удивлять.
В 15 минутах от вокзала — крупнейший в мире планетарий, часть Научного музея Нагои. Здесь вы буквально смотрите за пределы галактики. А музей Toyota Tecno знакомит с технологическим наследием региона.
Нагоя — не только мегаполис, но и город природы. В конце марта всё здесь утопает в сакуре. Парк Цурума, замок Нагоя и парк Мэйдзё - лучшие точки для ханами.
Районы Сакаэ и Осо, вокзальные универмаги и 400-летняя торговая галерея — Нагоя готова порадовать даже самого взыскательного шопоголика.
Наго́я (яп. 名古屋市 Нагоя-си, букв. "именной (фамильный) старый дом") — город, определённый указом правительства, четвёртый по количеству населения город в Японии.
Префектура (лат. praefectura от praefectus — начальник, командующий) — административно-территориальная единица.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?