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Нагоя умеет удивлять — вот что вы увидите уже у выхода с поезда

1:51
Туризм

Нагоя — сердце Японии и ворота в эпоху самураев, футуристическую индустрию и космические горизонты. Это третий по величине город страны, но его культурное и историческое значение гораздо больше размеров.

Замок Нагоя
Фото: commons.wikimedia.org by Alpsdake, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок Нагоя

Самураи и замки

Родина трёх величайших военачальников Японии — Оды Нобунаги, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу — гордится своим героическим прошлым. Посетите замок Нагоя — символ города, где можно встретить "самураев" в доспехах, и древний замок Киёсу, откуда началась история объединения Японии.

Что попробовать

На вокзале Нагоя — крупнейшем в мире — вы не просто пересаживаетесь, а погружаетесь в гастрономическое путешествие. Сочные свиные отбивные с мисо-соусом, острые куриные крылышки, пикантный тайский рамэн — всё это прямо у перрона.

Где развлечься

Город круглый год бурлит фестивалями: от зрелищной борьбы сумо до парадов танцоров на Домацури и экстремального "голого фестиваля" в феврале. Здесь любят шоу — и умеют удивлять.

Путешествие во Вселенную

В 15 минутах от вокзала — крупнейший в мире планетарий, часть Научного музея Нагои. Здесь вы буквально смотрите за пределы галактики. А музей Toyota Tecno знакомит с технологическим наследием региона.

Цветущая весна

Нагоя — не только мегаполис, но и город природы. В конце марта всё здесь утопает в сакуре. Парк Цурума, замок Нагоя и парк Мэйдзё - лучшие точки для ханами.

Место для шопинга

Районы Сакаэ и Осо, вокзальные универмаги и 400-летняя торговая галерея — Нагоя готова порадовать даже самого взыскательного шопоголика.

Уточнения

Наго́я (яп. 名古屋市 Нагоя-си, букв. "именной (фамильный) старый дом") — город, определённый указом правительства, четвёртый по количеству населения город в Японии.

Префектура (лат. praefectura от praefectus — начальник, командующий) — административно-территориальная единица.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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