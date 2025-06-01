Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем бить огурцы? Китайский трюк, который покорит всех на пикнике
Обычная вода оказалась двуликой: человечество столкнулось с новой физической загадкой
Цена зелёной мечты: кто заплатит за провал энергетического плана ЕС
Этот безопасный способ избавил от полчищ вредителей — теперь соседи спрашивают рецепт
Таз, пар и немного магии: как бельё высыхает быстрее, чем вы моргнёте
Без масла, хлеба и жарки: сочные котлеты, которые не надо жарить
Маски, от которых волосы действительно растут — и те, что вредят
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину
95 лет мудрости: как Клинт Иствуд оценивает свои 70 лет в кино

Газировка в небе — ошибка, которую совершают тысячи пассажиров

1:38
Туризм

Вы когда-нибудь задумывались, почему газированные напитки на борту вызывают странные ощущения? Оказалось, что отказаться от газировки в самолёте — это не просто прихоть, а весьма разумное решение.

Разноцветные напитки
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разноцветные напитки

Причина 1: муки для стюардесс

На высоте даже обычная кола превращается в бурлящий фонтан. Из-за низкого давления напитки пенятся сильнее, и налить их аккуратно становится задачей не из лёгких. Особенно когда половина салона вдруг захотела газировки. В результате бортпроводникам приходится наливать напиток в несколько заходов, а это замедляет обслуживание.

Причина 2: страдает ваш организм

Но главное — это ваше самочувствие. После того как пузырьки попадут внутрь, может начаться сильное газообразование. Вздутие живота и дискомфорт в животе — сомнительное удовольствие, особенно во время длительного перелёта, а потом — в очередях и ожиданиях в аэропорту.

Причина 3: газировка не утоляет жажду

В салоне самолёта воздух значительно суше, чем на земле. А сладкие газированные напитки лишь усугубляют обезвоживание. Вместо облегчения жажды вы получаете липкий привкус и усиливающуюся сухость во рту.

Любопытный факт: российские авиакомпании, кажется, сделали выводы. Всё чаще среди предлагаемых напитков остаются только вода и соки. Максимум — слегка газированная вода. Видимо, опыт подсказывает: лучше предотвратить проблему, чем потом бороться с её последствиями.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. "шипучая вода", просторечное — "газировка") — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Недвижимость
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков
Общество
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков Аудио 
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Две недели до мира: Трамп бережёт отношения с Путиным, а на Зеленского ему плевать Дмитрий Плотников
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Цена зелёной мечты: кто заплатит за провал энергетического плана ЕС
Коалиция беспомощных: как Европа пытается казаться серьёзной, а выходит как всегда
Этот безопасный способ избавил от полчищ вредителей — теперь соседи спрашивают рецепт
Таз, пар и немного магии: как бельё высыхает быстрее, чем вы моргнёте
Без масла, хлеба и жарки: сочные котлеты, которые не надо жарить
Маски, от которых волосы действительно растут — и те, что вредят
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину
95 лет мудрости: как Клинт Иствуд оценивает свои 70 лет в кино
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели
Хватит делать одно и то же: попробуйте эти нестандартные упражнения для огромных рук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.