Газировка в небе — ошибка, которую совершают тысячи пассажиров

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь задумывались, почему газированные напитки на борту вызывают странные ощущения? Оказалось, что отказаться от газировки в самолёте — это не просто прихоть, а весьма разумное решение.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разноцветные напитки

Причина 1: муки для стюардесс

На высоте даже обычная кола превращается в бурлящий фонтан. Из-за низкого давления напитки пенятся сильнее, и налить их аккуратно становится задачей не из лёгких. Особенно когда половина салона вдруг захотела газировки. В результате бортпроводникам приходится наливать напиток в несколько заходов, а это замедляет обслуживание.

Причина 2: страдает ваш организм

Но главное — это ваше самочувствие. После того как пузырьки попадут внутрь, может начаться сильное газообразование. Вздутие живота и дискомфорт в животе — сомнительное удовольствие, особенно во время длительного перелёта, а потом — в очередях и ожиданиях в аэропорту.

Причина 3: газировка не утоляет жажду

В салоне самолёта воздух значительно суше, чем на земле. А сладкие газированные напитки лишь усугубляют обезвоживание. Вместо облегчения жажды вы получаете липкий привкус и усиливающуюся сухость во рту.

Любопытный факт: российские авиакомпании, кажется, сделали выводы. Всё чаще среди предлагаемых напитков остаются только вода и соки. Максимум — слегка газированная вода. Видимо, опыт подсказывает: лучше предотвратить проблему, чем потом бороться с её последствиями.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. "шипучая вода", просторечное — "газировка") — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.



Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

