Новые правила Аэрофлота: родители могут бесплатно переводить мили своих детей

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Аэрофлот" упростил условия использования бонусных миль, накопленных детьми. Теперь взрослые — родители или официальные опекуны — могут бесплатно переводить мили со счёта ребёнка, участвующего в программе "Аэрофлот Бонус Юниор", в свой личный кабинет.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

Эти баллы можно использовать для оформления премиальных билетов на себя, ребёнка или других близких родственников.

Чтобы воспользоваться новым правилом, нужно внести родителя или опекуна в список попутчиков в личном кабинете ребёнка. Также необходимо подтвердить родство — предоставить документы, которые прикладывались при создании детского аккаунта, но теперь должны быть обновлены.

После подтверждения все ограничения, касающиеся количества передаваемых миль и частоты переводов, снимаются.

Важно отметить, что даже после перевода миль контроль за их использованием остаётся за взрослыми. Для оформления премиального билета с юниорского счёта требуется письменное разрешение от родителей или опекунов, которое заполняется на специальном бланке, который необходимо предоставить вместе с копиями паспортов при каждой заявке на билет.

Это нововведение делает семейные поездки более доступными и удобными: взрослые смогут оперативно использовать накопленные мили — например, если на счету ребёнка достаточно баллов, чтобы оформить премию, но у родителя их не хватает. Также теперь не придётся платить за перевод миль между аккаунтами, как это было раньше.

Благодаря изменениям в правилах, программа "Аэрофлот Бонус Юниор" становится более гибкой и ориентированной на потребности семей с детьми. Теперь проще планировать поездки и рационально использовать накопленные бонусы в рамках одной семьи.

Уточнения

Бонусная программа авиакомпании (также программа премирования пассажиров, мильная программа, программа для часто летающих пассажиров, англ. frequent flyer program) — программа лояльности для клиентов авиакомпании, поощряющая часто летающих пассажиров пользоваться услугами именно данной авиакомпании или её партнёров.

