Новые правила Аэрофлота: родители могут бесплатно переводить мили своих детей

"Аэрофлот" упростил условия использования бонусных миль, накопленных детьми. Теперь взрослые — родители или официальные опекуны — могут бесплатно переводить мили со счёта ребёнка, участвующего в программе "Аэрофлот Бонус Юниор", в свой личный кабинет.
Эти баллы можно использовать для оформления премиальных билетов на себя, ребёнка или других близких родственников.
Чтобы воспользоваться новым правилом, нужно внести родителя или опекуна в список попутчиков в личном кабинете ребёнка. Также необходимо подтвердить родство — предоставить документы, которые прикладывались при создании детского аккаунта, но теперь должны быть обновлены.
После подтверждения все ограничения, касающиеся количества передаваемых миль и частоты переводов, снимаются.
Важно отметить, что даже после перевода миль контроль за их использованием остаётся за взрослыми. Для оформления премиального билета с юниорского счёта требуется письменное разрешение от родителей или опекунов, которое заполняется на специальном бланке, который необходимо предоставить вместе с копиями паспортов при каждой заявке на билет.
Это нововведение делает семейные поездки более доступными и удобными: взрослые смогут оперативно использовать накопленные мили — например, если на счету ребёнка достаточно баллов, чтобы оформить премию, но у родителя их не хватает. Также теперь не придётся платить за перевод миль между аккаунтами, как это было раньше.
Благодаря изменениям в правилах, программа "Аэрофлот Бонус Юниор" становится более гибкой и ориентированной на потребности семей с детьми. Теперь проще планировать поездки и рационально использовать накопленные бонусы в рамках одной семьи.
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