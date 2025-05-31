Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баклажаны в рукаве: ароматный гарнир или полноценное блюдо
Ездим в полной тишине: как избавиться от скрипа дверей за копейки
Волшебство в каждом цветке: гипсофила — идеальный выбор для сада
Аврора Киба пригласила на свадьбу Марго Овсянникову — певица обратилась с важным предупреждением к Григорию Лепсу
Ramil’ засиял новым статусом: рэпер-холостяк тайно женился после хита Сияй
Устали считать калории? Этот детокс-напиток перед сном поможет сжигать жиры и очистить организм
Фишки с подиума: 3 незаметных слоя вместо тонального крема — только так модели скрывают усталость
Затерянный остров с вулканами и лазурной водой — опытные путешественники выбирают именно эту точку на карте
Что зальёшь — то и почувствуешь: окрошка, которая меняет вкус лета

Новые правила Аэрофлота: родители могут бесплатно переводить мили своих детей

1:51
Туризм

"Аэрофлот" упростил условия использования бонусных миль, накопленных детьми. Теперь взрослые — родители или официальные опекуны — могут бесплатно переводить мили со счёта ребёнка, участвующего в программе "Аэрофлот Бонус Юниор", в свой личный кабинет.

Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License
Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

Эти баллы можно использовать для оформления премиальных билетов на себя, ребёнка или других близких родственников.

Чтобы воспользоваться новым правилом, нужно внести родителя или опекуна в список попутчиков в личном кабинете ребёнка. Также необходимо подтвердить родство — предоставить документы, которые прикладывались при создании детского аккаунта, но теперь должны быть обновлены.

После подтверждения все ограничения, касающиеся количества передаваемых миль и частоты переводов, снимаются.

Важно отметить, что даже после перевода миль контроль за их использованием остаётся за взрослыми. Для оформления премиального билета с юниорского счёта требуется письменное разрешение от родителей или опекунов, которое заполняется на специальном бланке, который необходимо предоставить вместе с копиями паспортов при каждой заявке на билет.

Это нововведение делает семейные поездки более доступными и удобными: взрослые смогут оперативно использовать накопленные мили — например, если на счету ребёнка достаточно баллов, чтобы оформить премию, но у родителя их не хватает. Также теперь не придётся платить за перевод миль между аккаунтами, как это было раньше.

Благодаря изменениям в правилах, программа "Аэрофлот Бонус Юниор" становится более гибкой и ориентированной на потребности семей с детьми. Теперь проще планировать поездки и рационально использовать накопленные бонусы в рамках одной семьи.

Уточнения

Бонусная программа авиакомпании (также программа премирования пассажиров, мильная программа, программа для часто летающих пассажиров, англ. frequent flyer program) — программа лояльности для клиентов авиакомпании, поощряющая часто летающих пассажиров пользоваться услугами именно данной авиакомпании или её партнёров.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Авто
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Ramil’ засиял новым статусом: рэпер-холостяк тайно женился после хита Сияй
Устали считать калории? Этот детокс-напиток перед сном поможет сжигать жиры и очистить организм
Фишки с подиума: 3 незаметных слоя вместо тонального крема — только так модели скрывают усталость
Затерянный остров с вулканами и лазурной водой — опытные путешественники выбирают именно эту точку на карте
Что зальёшь — то и почувствуешь: окрошка, которая меняет вкус лета
Электрический EX5 рвёт вверх — даже несмотря на падение спроса
Забытое средство, которое спасет ваш огород от болезней и вредителей
Челси добился исторического успеха после триумфа в Конференц-лиге
Один укус — и риск для жизни: это привычное блюдо может привести собаку к реанимации
Как дефект чеканки сделал 50 пенсов ценнее в 150 раз — удивительная история
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.