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Без опыта, но с амбициями: новички штурмуют Эверест и создают смертельно опасные пробки

1:28
Туризм

Гора Эверест снова оказалась в центре внимания из-за серьезных "пробок" на пути к вершине. В последние недели мая сотни альпинистов и их проводников-шерпов бросились к высоте 8849 метров, пытаясь воспользоваться редкими окнами хорошей погоды в конце альпинистского сезона.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Из-за ограниченного количества дней с приемлемыми погодными условиями на маршруте образовались длинные очереди: люди карабкались один за другим, привязанные к одной и той же страховочной верёвке. Эксперты говорят, что ситуацию усугубил наплыв новичков, не имеющих достаточной подготовки.

По данным департамента туризма Непала, в этом сезоне разрешения на восхождение получили 468 иностранных альпинистов из 57 стран, а также почти столько же местных проводников.

Шерпы и опытные альпинисты призывают ограничить доступ к вершине только подготовленным участникам, чтобы снизить риски и избежать трагедий. Помимо угроз жизни, растут и экологические проблемы — в базовом лагере накапливаются горы мусора.

Прогнозы погоды, которые внезапно меняются, становятся ещё одним фактором, затрудняющим восхождение. Даже опытные покорители Эвереста признают, что в этом сезоне непредсказуемые условия стали настоящим испытанием.

Уточнения

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн; непальск. सगरमाथा сагарма́тха) или Эвере́ст (англ. Mount Everest) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско–непальской границе. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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