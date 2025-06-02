Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянские консульства начали выдавать туристам визы с ограниченной территориальной действительностью (LTV), которые разрешают въезд только в Италию, исключая возможность свободного перемещения по странам Шенгенского соглашения.

Фото: commons.wikimedia.org by Palezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вывеска визового центра

Такие визы всё чаще предлагаются вместо привычных многократных шенгенских, что уже вызывает недовольство у путешественников.

На практике LTV-виза означает, что турист может попасть только в страну, которая её выдала — в данном случае Италию.

Поездки в другие европейские страны при этом невозможны: любая попытка попасть за пределы Италии, даже в соседние государства, может обернуться штрафом или запретом на въезд в Шенгенскую зону. Это создаёт неудобства для тех, кто планировал начать маршрут с Италии и продолжить путешествие по Европе.

Оформление таких виз сопровождается целым рядом проблем. Туристы жалуются на долгие сроки рассмотрения заявок, особенно в преддверии летнего сезона. Некоторые получают паспорта только после поездки в Москву — доставка документов в регионы затруднена или вовсе невозможна.

При этом даже LTV-визу выдают не всем. Бывают случаи, когда после подачи документов паспорта теряются, а обращения в консульства остаются без ответа.

Интересно, что в ряде случаев сами заявители обращаются в консульства с просьбой выдать именно LTV, считая это хоть какой-то гарантией въезда в страну. Однако такие визы не подойдут тем, кто рассчитывает на мобильность внутри Европы — ограничения слишком жёсткие.

Резкое увеличение сроков рассмотрения заявок наблюдается не только в итальянских консульствах, но и по другим европейским направлениям.

Перед сезоном отпусков нагрузка на визовые центры традиционно возрастает, но в этом году ожидание ещё более затягивается на фоне политических и логистических сложностей.

Уточнения

Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза, изначально подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и ФРГ). Оно вступило в силу 26 марта 1995 года и прекратило существование 1 мая 1999 года, будучи замещено Шенгенским законодательством Европейского союза.

