Массовое отравление на 'Булгакове': шокирующие детали и последствия для круизов

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Речные круизы на теплоходе "Михаил Булгаков" временно приостановлены после проверки Роспотребнадзора, вызванной вспышкой норовирусной инфекции.

Фото: commons.wikimedia by Mike1979 Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ теплоход "Михаил Булгаков" на Химкинском водохранилище

Под отмену попали два ближайших рейса: 30 мая в Углич и 2 июня в Плёс. Туристы могут либо получить полный возврат средств, либо перенести поездку на более позднюю дату.

Инцидент произошёл во время круиза по маршруту Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург и обратно. С 19 по 28 мая более ста пассажиров обратились за медицинской помощью прямо на борту. Впоследствии лабораторные анализы подтвердили, что причиной массового недомогания стал норовирус.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Предельное наказание — до двух лет лишения свободы, хотя более вероятны штрафы до 700 тысяч рублей или принудительные работы.

Пресс-служба круизной компании "Мостурфлот" сообщила, что остальные рейсы из расписания не исключены. В частности, 10-дневный тур, запланированный на 9 июня, с остановками в Санкт-Петербурге, Кижах, Валааме и Угличе, пока остаётся в продаже. Стоимость тура начинается от 84 700 рублей на человека. Представители компании заверили, что сдвижек в расписании, кроме двух ближайших отменённых круизов, не планируется.

Для туристов, попавших на рейс с заболевшими, предусмотрена 10-процентная скидка на последующие поездки на "Булгакове" или других теплоходах оператора. Дополнительно в компании пообещали усилить санитарные меры на борту, чтобы избежать повторения ситуации.

Пока специалисты Роспотребнадзора продолжают выяснять причины вспышки и уровень ответственности обслуживающего персонала, туристов просят сохранять бдительность и следить за обновлениями.

Возможность заражения в замкнутом пространстве судна остаётся высокой, и пассажирам рекомендуется соблюдать гигиену и немедленно сообщать о недомогании.

Уточнения

Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus). Примерно в 90 % случаев этот вирус является причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы во всём мире, а в США отвечает за возникновение 50 % случаев заболевания гастроэнтеритом.

