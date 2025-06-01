Внимание, родители: вот где ваша семья отдохнёт дешевле всего летом 2025 – список проверен

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Национальный туроператор "Алеан" опубликовал анализ стоимости размещения для семейных туристов в российских регионах.

Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка на пляже

По данным экспертов, наиболее доступные направления летом 2025 года — это Крым, Дагестан, Ейск, а также природные локации в Башкирии, Челябинской области, Алтайском крае и в горах Северного Кавказа.

Если рассматривать отдых у моря, самыми бюджетными регионами стали Крым, Ейск и Дагестан. Так, в Ейске можно найти жильё от 24,5 тысяч рублей на неделю без питания и от 38,5 тысяч рублей с завтраками.

В Крыму, например, в селе Мысовое, неделя обойдётся от 29 тысяч рублей без еды и от 49 тысяч за полный пансион. В курортных городах, таких как Евпатория, Судак и Феодосия, есть гостевые дома с ценами от 14 тысяч рублей за неделю проживания.

Отели с питанием на семью из трёх человек стартуют от 37,8 тысяч рублей. В Дагестане цены на размещение начинаются от 38,5 тысяч рублей, а с завтраками — от 42,7 тысяч рублей.

Любителям озёр и природы подойдут такие места, как озеро Банное в Башкирии, Тургояк в Челябинской области и Яровое в Алтайском крае. Там неделя проживания обойдётся от 30,9 тысяч рублей без питания и от 70 тысяч с полным пансионом. В Астраханской области, на берегу Волги, можно отдохнуть от 25 тысяч рублей без еды, а с полным пансионом — от 73,5 тысяч.

Горные направления — ещё один бюджетный вариант. В Архызе, Приэльбрусье и на Алтае можно найти жильё от 19,6 тысяч рублей в неделю. Например, в Приэльбрусье цены на жильё стартуют от 45,5 тысяч рублей, а с завтраками — от 50,4 тысяч.

Помимо морских и природных курортов, эксперты назвали недорогими загородные направления в Тульской, Пензенской, Ивановской областях и в Чувашии.

Интерес к семейному отдыху значительно вырос. По данным "Туту", бронирования поездок с детьми выросли вдвое на майские праздники и в 2,6 раза — на лето.

"Островок" сообщил, что на семейные поездки в мае пришлось 27% заказов, а на лето — 37%. Всё больше россиян выбирают путешествия всей семьёй внутри страны, и доступность размещения играет в этом ключевую роль.

Уточнения

Мысово́е (до 1945 года Казанти́п) - село в Крыму, центр Мысовского сельского поселения, Россия.

