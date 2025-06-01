Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока все готовились к вымиранию — природа пошла другим путём
Советские завтраки: как начинался день с каши и бутерброда
Зимний сон на тёплом побережье: выступление Алсу в Сочи принесёт певице баснословную сумму
Стрелкуется лук? Эти народные способы спасут ваш урожай лука
Унитаз засияет: копеечное средство из кухни растворит известковый налет за 30 минут
Кошка не говорит, она показывает: сигнал, который вы могли не замечать
Гарантия, которая не сработала: как ремонт превращается в юридическую рулетку
Грызуны на даче: как избавиться от мышей, не испортив урожай
Запах, который говорит до тебя: три аромата, меняющие правила игры

Внимание, родители: вот где ваша семья отдохнёт дешевле всего летом 2025 – список проверен

2:58
Туризм

Национальный туроператор "Алеан" опубликовал анализ стоимости размещения для семейных туристов в российских регионах.

Девочка на пляже
Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка на пляже

По данным экспертов, наиболее доступные направления летом 2025 года — это Крым, Дагестан, Ейск, а также природные локации в Башкирии, Челябинской области, Алтайском крае и в горах Северного Кавказа.

Если рассматривать отдых у моря, самыми бюджетными регионами стали Крым, Ейск и Дагестан. Так, в Ейске можно найти жильё от 24,5 тысяч рублей на неделю без питания и от 38,5 тысяч рублей с завтраками.

В Крыму, например, в селе Мысовое, неделя обойдётся от 29 тысяч рублей без еды и от 49 тысяч за полный пансион. В курортных городах, таких как Евпатория, Судак и Феодосия, есть гостевые дома с ценами от 14 тысяч рублей за неделю проживания.

Отели с питанием на семью из трёх человек стартуют от 37,8 тысяч рублей. В Дагестане цены на размещение начинаются от 38,5 тысяч рублей, а с завтраками — от 42,7 тысяч рублей.

Любителям озёр и природы подойдут такие места, как озеро Банное в Башкирии, Тургояк в Челябинской области и Яровое в Алтайском крае. Там неделя проживания обойдётся от 30,9 тысяч рублей без питания и от 70 тысяч с полным пансионом. В Астраханской области, на берегу Волги, можно отдохнуть от 25 тысяч рублей без еды, а с полным пансионом — от 73,5 тысяч.

Горные направления — ещё один бюджетный вариант. В Архызе, Приэльбрусье и на Алтае можно найти жильё от 19,6 тысяч рублей в неделю. Например, в Приэльбрусье цены на жильё стартуют от 45,5 тысяч рублей, а с завтраками — от 50,4 тысяч.

Помимо морских и природных курортов, эксперты назвали недорогими загородные направления в Тульской, Пензенской, Ивановской областях и в Чувашии.

Интерес к семейному отдыху значительно вырос. По данным "Туту", бронирования поездок с детьми выросли вдвое на майские праздники и в 2,6 раза — на лето.

"Островок" сообщил, что на семейные поездки в мае пришлось 27% заказов, а на лето — 37%. Всё больше россиян выбирают путешествия всей семьёй внутри страны, и доступность размещения играет в этом ключевую роль.

Уточнения

Мысово́е (до 1945 года Казанти́п) - село в Крыму, центр Мысовского сельского поселения, Россия.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений Аудио 
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Кошка не говорит, она показывает: сигнал, который вы могли не замечать
Гарантия, которая не сработала: как ремонт превращается в юридическую рулетку
Внимание, родители: вот где ваша семья отдохнёт дешевле всего летом 2025 – список проверен
Грызуны на даче: как избавиться от мышей, не испортив урожай
Запах, который говорит до тебя: три аромата, меняющие правила игры
Шесть ритуалов, которые делают вас неуязвимыми: странные привычки долгожителей
Создатель Настоящего детектива раскрыл планы по новому сезону с Макконахи и Харрельсоном
Взрыв эмоций: Успенская не сдержалась, услышав вопрос о Пугачёвой — что её так задело?
Красной кнопки не существует: что если ИИ перестанет подчиняться вовсе
Сотрудники офисов Нью-Йорка ищут недорогие и вкусные обеды: корейские блюда по разумным ценам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.