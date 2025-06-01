Ямайка глазами туристки: яркие впечатления и неожиданный минус, который удивляет

Россиянка рассказала "Ленте.ру" о своих неожиданных и противоречивых впечатлениях от путешествия на Ямайку в город Фалмут.
С одной стороны, девушке понравилось, что местные жители всегда весёлые и радостные, но с другой стороны, ей показалось, что виной такому настроению не природный оптимизм, а наркотики, тем более она чувствовала на улицах подозрительный запах травы.
"Все укурки здесь собираются прямо на главной площади и танцуют под палящим солнцем. У них опустошённый взгляд, но при этом кажется, что им очень весело", — такими фразами москвичка описала увиденное.
Впрочем, всё же у путешественницы осталось больше приятных, чем негативных впечатлений. Ей понравились чистые, ухоженные и привлекательные пляжи.
Яма́йка (англ. Jamaica [dʒəˈmeɪkə]; ям. креол. Jumieka / Jamieka / Jomieka) — островное государство в составе Британского содружества в Вест-Индии.
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