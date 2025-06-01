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Ямайка глазами туристки: яркие впечатления и неожиданный минус, который удивляет

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Туризм

Россиянка рассказала "Ленте.ру" о своих неожиданных и противоречивых впечатлениях от путешествия на Ямайку в город Фалмут.

Кингстон
Фото: flickr.com by heather0714, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кингстон

С одной стороны, девушке понравилось, что местные жители всегда весёлые и радостные, но с другой стороны, ей показалось, что виной такому настроению не природный оптимизм, а наркотики, тем более она чувствовала на улицах подозрительный запах травы.

"Все укурки здесь собираются прямо на главной площади и танцуют под палящим солнцем. У них опустошённый взгляд, но при этом кажется, что им очень весело", — такими фразами москвичка описала увиденное.

Впрочем, всё же у путешественницы осталось больше приятных, чем негативных впечатлений. Ей понравились чистые, ухоженные и привлекательные пляжи.

Уточнения

Яма́йка (англ. Jamaica [dʒəˈmeɪkə]; ям. креол. Jumieka / Jamieka / Jomieka) — островное государство в составе Британского содружества в Вест-Индии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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