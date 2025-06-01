Что скрывает Узбекистан: как местные жители говорят о России — неожиданная правда

Путешественник Денис Забелин съездил в Узбекистан, побеседовал с местными жителями о России и рассказал об их мнении о нашей стране в блоге "Жизнь в движении" на платформе "Дзен".
Оказалось, что Россия очень близка большинству узбекистанцев, которые считают её своим вторым домом. Многие жители Узбекистана либо раньше работали в России, либо планируют поехать туда на заработки в будущем. По их словам, у них получалось хорошо зарабатывать, и единственная причина, которая заставляла их возвращаться домой, — это желание воссоединиться с семьёй.
"Россия — как старая родня. Иногда злишься, иногда обнимаешь. Без неё нельзя. Мы привыкли с ней жить", — процитировал россиянин своего собеседника.
Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.
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