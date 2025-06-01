Что скрывает Узбекистан: как местные жители говорят о России — неожиданная правда

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник Денис Забелин съездил в Узбекистан, побеседовал с местными жителями о России и рассказал об их мнении о нашей стране в блоге "Жизнь в движении" на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Piero d'Houin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мечеть

Оказалось, что Россия очень близка большинству узбекистанцев, которые считают её своим вторым домом. Многие жители Узбекистана либо раньше работали в России, либо планируют поехать туда на заработки в будущем. По их словам, у них получалось хорошо зарабатывать, и единственная причина, которая заставляла их возвращаться домой, — это желание воссоединиться с семьёй.

"Россия — как старая родня. Иногда злишься, иногда обнимаешь. Без неё нельзя. Мы привыкли с ней жить", — процитировал россиянин своего собеседника.

Уточнения

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.

