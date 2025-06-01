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Шотландка потеряла отпуск в Европе из-за беспокойства: как разговор со стюардессой стал роковым

1:07
Туризм

Жительница Шотландии планировала провести отпуск в Испании и не ожидала, что лишится его из-за своей откровенности.

Испанский пляж
Фото: commons.wikimedia.org by El Ayudante, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Испанский пляж

Женщина воспользовалась услугами авиакомпании Jet2, которой доверяла. В переводе на русские деньги она потратила на пакетный тур 137,9 тысячи рублей и, уже сидя в самолёте, за несколько минут до взлёта стала беседовать по душам со стюардессой и выдала ей лишнюю информацию о своей тревожности. Она рассказала, что незадолго до запланированного путешествия побывала у врача из-за болей в груди, однако специалист уверил её, что это не может помешать ей провести отпуск в другой стране.

Стюардесса оказалась не согласна с врачом, сообщила о разговоре с пассажиркой своим коллегам, и шотландке отказали в полёте, заявив, что она должна предоставить справку о том, что ей разрешено летать. Кроме того, когда лишённая отпуска женщина пыталась вернуть потерянные деньги, она тоже получила отказ. Об этом сообщает The Metro.

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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