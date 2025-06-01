Шанхайский инцидент: пленительная красота туристки оказалась причиной проблем в аэропорту

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавно в Шанхае (Китай) произошел забавный инцидент: женщина, вылетавшая из города, была вынуждена смыть толстый слой косметики в иммиграционной службе аэропорта, потому что сканер лиц не смог её распознать.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

В китайских соцсетях распространилось видео, как смущенная путешественница вытирает своё лицо салфетками, в то время как сотрудник аэропорта отчитывает её.

"Сотрите всё, пока не станете похожи на свою фотографию в паспорте", — требует работник. — Зачем вы так краситесь? Вы сами напрашиваетесь на неприятности".

Инцидент с этой женщиной не единственный. Модель и инфлюенсер Янаина Праезерс также столкнулась с подобной ситуацией: её не узнали на иммиграционном контроле из-за пластических операций, и она была задержана на 40 минут.

Эксперты советуют не пользоваться косметикой во время полета, чтобы избежать подобных случаев, пишет nypost.

Уточнения

Инфлюэ́нсер также инфлюе́нсер (от англ. influence — «влияние») — человек, мнение которого является важным для большого числа людей, «лидер мнений»; лицо, которое может влиять на мнение многих; обычно это знаменитость, эксперт в своей области, в социальных сетях — пользователь (блогер), имеющий обширную и лояльную аудиторию.

