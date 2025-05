Отпуск мечты: как Laqua by the Lake меняет представление о роскоши на озере Орта

Туризм

Laqua by the Lake выделяется на фоне альпийских шале и вилл, предлагая современный стиль у берегов озера Орта в северном итальянском Пьемонте.

Этот апарт-отель с минималистичным дизайном и рестораном, отмеченным звездой Мишлен, привлекает гламурную европейскую публику, которая ищет отдых и возможности для активных видов спорта.

Как только вы переступаете порог, начинается режим полного расслабления. Здесь можно выбрать между загаром на шезлонгах, плаванием в бассейне или озере, массажем и спа-процедурами.

Скромная роскошь прослеживается во всём — от 18 апартаментов до ресторана и спа-центра. Нейтральные оттенки и органические материалы создают спокойную атмосферу, идеально дополняя живописные пейзажи.

Если позволяет погода, можно позагорать на шезлонгах, плавать, кататься на сапборде или водных лыжах, а также арендовать электрическую лодку для неспешной прогулки по озеру. Не забудьте попробовать блюда от шеф-повара Мишлен в ресторане, где подают изысканные ужины.

Каждый номер оснащен мини-кухней, и вы можете воспользоваться набором для приготовления блюд от знаменитого шеф-повара Cannavacciuolo. Начните утро с плотного завтрака с местными деликатесами и свежими соками.

Спа-центр предлагает широкий выбор процедур, включая криотерапию и массажи, что отлично подходит для расслабления после активного дня. Laqua by the Lake также заботится о детях, предлагая специальные удобства и развлечения для семей, пишет The Standard.

Уточнения

Шале́ — тип дома (народная архитектура), характерный для горных районов Альп. Небольшая дача. Слово шале изначально означало «приют пастуха».