Отпуск мечты: как Laqua by the Lake меняет представление о роскоши на озере Орта

Laqua by the Lake выделяется на фоне альпийских шале и вилл, предлагая современный стиль у берегов озера Орта в северном итальянском Пьемонте.
Этот апарт-отель с минималистичным дизайном и рестораном, отмеченным звездой Мишлен, привлекает гламурную европейскую публику, которая ищет отдых и возможности для активных видов спорта.
Как только вы переступаете порог, начинается режим полного расслабления. Здесь можно выбрать между загаром на шезлонгах, плаванием в бассейне или озере, массажем и спа-процедурами.
Скромная роскошь прослеживается во всём — от 18 апартаментов до ресторана и спа-центра. Нейтральные оттенки и органические материалы создают спокойную атмосферу, идеально дополняя живописные пейзажи.
Если позволяет погода, можно позагорать на шезлонгах, плавать, кататься на сапборде или водных лыжах, а также арендовать электрическую лодку для неспешной прогулки по озеру. Не забудьте попробовать блюда от шеф-повара Мишлен в ресторане, где подают изысканные ужины.
Каждый номер оснащен мини-кухней, и вы можете воспользоваться набором для приготовления блюд от знаменитого шеф-повара Cannavacciuolo. Начните утро с плотного завтрака с местными деликатесами и свежими соками.
Спа-центр предлагает широкий выбор процедур, включая криотерапию и массажи, что отлично подходит для расслабления после активного дня. Laqua by the Lake также заботится о детях, предлагая специальные удобства и развлечения для семей, пишет The Standard.
Шале́ — тип дома (народная архитектура), характерный для горных районов Альп. Небольшая дача. Слово шале изначально означало «приют пастуха».
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?