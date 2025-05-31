Россия готова возобновить прямые рейсы в Южную Корею — перелёт через Китай в прошлом

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия выразила намерение вернуть прямое авиасообщение с Южной Кореей, об этом сообщил советник-посланник российского посольства в Сеуле Дмитрий Кулькин на международном форуме 29 мая. Это первый шаг в стратегии по улучшению двусторонних отношений между странами.

Фото: commons.wikimedia.org by WorldContributor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сакура

Кулькин отметил, что с российской стороны ограничений нет:

"Мы готовы хоть завтра возобновить рейсы".

После ухудшения отношений в 2022 году авиасообщение между странами сократилось, и россияне теперь добираются до Южной Кореи через Китай, что занимает больше времени и денег. Ранее, например, существовал прямой рейс из Южно-Сахалинска, и можно было добраться до Кореи всего за три часа.

Южная Корея также заинтересована в восстановлении авиасообщения. Объединенная демократическая партия уже сообщила авиакомпании Korean Air, что Россия готова обсуждать этот вопрос. Перед президентскими выборами 3 июня, это заявление может быть воспринято как популистское, особенно с учетом большого числа выходцев из России в Южной Корее, что может получить широкую поддержку среди населения, пишет sakh.online.

Уточнения

Сеу́л (кор. 서울 [sʰʌ.ul], Соуль — букв.: «столица») — столица и крупнейший город Республики Корея. Образует единственный в стране город особого подчинения, разделённый на 25 самоуправляемых районов. Официальное название города — Город особого подчинения Сеул (кор. 서울특별시 Соуль-тхыкпёльси).



