Уникальный маршрут по Родопам: историческая линия может получить вторую жизнь

В греческой Восточной Македонии состоялось масштабное совещание, посвящённое запуску туристической железнодорожной линии по живописному маршруту Драма — Паранести — Ставруполи — Ксанти.
Встречу организовал мэр Паранести Анастасиос Каяоглу, а участие в ней приняли представители местных и региональных властей, включая мэра Драмы Йоргоса Пападопулоса, мэра Ксанти Стратоса Короткоса, регионального губернатора Хрискодулоса Топсидиса и депутатов парламента от региона.
Все участники выразили полную поддержку инициативе, направленной на возрождение исторической железнодорожной линии.
Цель — создание экологически устойчивого туристического маршрута, который бы подчеркнул природное и культурное богатство региона и стал драйвером экономического роста.
"Наш регион — это сокровище подлинной природной красоты. Запуск туристического поезда даст новый импульс развитию Родопских гор и создаст инвестиционно-привлекательную среду для устойчивого развития", — подчеркнул Анастасиос Каяоглу.
Уникальный маршрут будет проходить по территории, где переплетаются густые леса, горные пейзажи и богатое культурное наследие.
Эти места идеально подходят для развития тематического туризма, направленного на экологическое образование, семейный отдых и исследование традиционных деревень.
В ходе встречи принято решение о создании рабочей группы, которая займётся проектированием и организацией следующих этапов.
В неё войдут представители местных администраций, специалисты по инфраструктуре, туризму и охране окружающей среды.
Предполагается, что поезд будет курсировать по восстановленным участкам железной дороги, соединяя туристические центры региона.
Новая железнодорожная линия может стать важным звеном в формировании устойчивой туристической экономики.
Помимо создания рабочих мест и привлечения инвестиций, проект укрепит региональные связи и откроет новые горизонты для внутреннего и международного туризма.
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