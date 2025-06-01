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Уникальный маршрут по Родопам: историческая линия может получить вторую жизнь

2:21
Туризм

В греческой Восточной Македонии состоялось масштабное совещание, посвящённое запуску туристической железнодорожной линии по живописному маршруту Драма — Паранести — Ставруполи — Ксанти.

Греция, железная дорога
Фото: unsplash.com by Thong Vo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Греция, железная дорога

Встречу организовал мэр Паранести Анастасиос Каяоглу, а участие в ней приняли представители местных и региональных властей, включая мэра Драмы Йоргоса Пападопулоса, мэра Ксанти Стратоса Короткоса, регионального губернатора Хрискодулоса Топсидиса и депутатов парламента от региона.

Объединённые усилия ради одной цели

Все участники выразили полную поддержку инициативе, направленной на возрождение исторической железнодорожной линии.

Цель — создание экологически устойчивого туристического маршрута, который бы подчеркнул природное и культурное богатство региона и стал драйвером экономического роста.

"Наш регион — это сокровище подлинной природной красоты. Запуск туристического поезда даст новый импульс развитию Родопских гор и создаст инвестиционно-привлекательную среду для устойчивого развития", — подчеркнул Анастасиос Каяоглу.

Природа, культура и железная дорога

Уникальный маршрут будет проходить по территории, где переплетаются густые леса, горные пейзажи и богатое культурное наследие.

Эти места идеально подходят для развития тематического туризма, направленного на экологическое образование, семейный отдых и исследование традиционных деревень.

Что дальше?

В ходе встречи принято решение о создании рабочей группы, которая займётся проектированием и организацией следующих этапов.

В неё войдут представители местных администраций, специалисты по инфраструктуре, туризму и охране окружающей среды.

Предполагается, что поезд будет курсировать по восстановленным участкам железной дороги, соединяя туристические центры региона.

Потенциал развития

Новая железнодорожная линия может стать важным звеном в формировании устойчивой туристической экономики.

Помимо создания рабочих мест и привлечения инвестиций, проект укрепит региональные связи и откроет новые горизонты для внутреннего и международного туризма.

Уточнения

Восто́чная Македо́ния и Фра́кия (греч. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) — периферия, административно-территориальная единица Греции. Административный центр периферии — город Комотини, самый крупный город — Александруполис. Из-за близости к Турции в Восточной Македонии и Фракии размещены крупные контингенты Вооружённых сил Греции.

Родо́пы Родо́пские го́ры (болг. Родопи от греч. Ροδόπη - "красные") — горы на Балканском полуострове, в Болгарии (83 %) и Греции (17 % массива).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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