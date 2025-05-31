Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узнайте секрет: когда и как правильно выкопать луковицы тюльпанов после цветения
Этот коктейль бодрит, охлаждает и не надоедает — чай в нём играет не по правилам
Отец Рианны скончался в Лос-Анджелесе накануне рождения третьего внука
Кокосовое масло не волшебное: почему этот ЗОЖ-жир оказался переоценённым
Всё идёт по плану, пока из-под капота не пошёл пар: секрет новых иномарок
Инспектор просит пересесть в патрульку: нельзя спешить выходить из машины
Новый мессенджер XChat изменит привычное общение — что в нём особенного
Таинственное ведро из Саттон-Ху: чем оно оказалось в погребальном ритуале 1500-летней давности
Что скрывается за неустойчивой походкой и бессонницей у кошки — проверь до беды

Альтернатива Каркассону: эта деревня скрыта в холмах — и поражает с первого взгляда

2:42
Туризм

Всего в часе езды от Тулузы, среди холмов и утренних туманов Тарна, скрывается место, будто вышедшее из средневековой легенды. Корд-сюр-Сьель — деревня, где история и природа сливаются в единое целое, даря ощущение настоящего путешествия во времени. В отличие от шумного Каркассона, здесь царит тишина, а каждый камень напоминает о прошлом.

Франция, деревни, история
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Франция, деревни, история

История, вырезанная в камне

Корд-сюр-Сьель был основан в 1222 году графом Раймондом VII и до сих пор сохраняет свой готический облик. Центр деревни — это настоящий музей под открытым небом.

Один только Дом Великого Сокольничего чего стоит — сейчас здесь размещается Музей современного искусства. Величественная церковь Сен-Мишель с её колокольней завершает образ — и создаёт ту самую атмосферу, за которую сюда возвращаются снова.

Между небом и холмами

Расположенная на высоте 380 метров, деревня открывает потрясающие виды на долину Серу. Здесь нет суеты, а тишина нарушается разве что пением птиц. На рассвете Корд-сюр-Сьель будто парит в облаках, а на закате её камни загораются золотом.

Окружающие тропы — настоящая находка для тех, кто ищет уединение и дыхание настоящей природы.

Вкус Тарна

Местная кухня — отдельное удовольствие. Тут подают всё, за что любят юго-запад Франции: фуа-гра, кассуле, ароматные сыры и, конечно, вина из виноградников Гайяка.

А на фермерских рынках можно попробовать продукты прямо от производителей и поговорить с ними лично.

Место для вдохновения

Неудивительно, что Корд-сюр-Сьель стал пристанищем для художников и ремесленников. Здесь вы найдёте мастерские, галереи и лавки, где продают изделия ручной работы — от керамики до ювелирных украшений.

Выставки и фестивали проходят в течение всего года, превращая деревню в живое культурное пространство.

Как добраться и когда ехать

До деревни легко доехать на машине или поезде из Тулузы. Остановиться можно в уютных гостиницах, гестхаусах или старинных пансионах.

Лучшее время для визита — весна и осень, когда пейзажи особенно живописны, а туристов почти нет.

Корд-сюр-Сьель — это не просто красивое место. Это деревня, в которую влюбляешься без оглядки. Здесь всё дышит историей, искусством и покоем.

Уточнения

Каркасон (фр. Carcassonne, окс. Carcassona,) — французская коммуна, расположенная в департаменте Од на территории региона Окситания. Город Каркассон является префектурой департамента.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов
Овощи
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Как быстро подтянуть живот перед морем: раскрыта работающая схема
Новости спорта
Как быстро подтянуть живот перед морем: раскрыта работающая схема Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
1 июня: День защиты детей, Северного флота и родителей
Ускорьте процесс похудения: программа, сжигающая 500 калорий за час
Сделайте эти шницели — и забудьте про котлеты: рецепт, который оценят и дети, и гости
Николай Цискаридзе объяснил, почему никогда не стремился к браку
Секретное признание Ивлеевой: опальная артистка вдруг решила стать частью Гарри Поттера
Почему картошку сажают под лопату? Секрет идеального урожая
Загадка из глубины веков: как предки млекопитающих купались в грязи и искали общество
Неожиданный лидер: этот город в Британии признан самым безопасным — вот почему
Советы по мелированию кожи: как сделать макияж сияющим и при этом максимально естественным
На спине у него — печать древности: паук, будто сошедший из фэнтези
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.