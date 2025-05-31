Роскошь всего за 2,5 евро — в Дубае метро превратилось в настоящий аттракцион для туристов

Дубай давно ассоциируется с небоскрёбами, люксовыми отелями и магазинами, где сверкает каждая витрина. Город, где, казалось бы, даже воздух стоит дорого. Но иногда реальность оказывается неожиданно доступной — и именно об этом рассказал в своём видео итальянский тревел-блогер Франческо Ди Бланка.
Именно с этого вопроса начинается его ролик, который моментально стал вирусным. Франческо показал, как выглядит поездка в бизнес-классе дубайского метро — футуристичного, автоматизированного, идеально чистого и невероятно тихого.
Просторные сиденья, панорамные окна и атмосфера уюта, которую обычно ждёшь от дорогих авиалиний, но никак не от городского транспорта.
Самое большое удивление — стоимость поездки. Франческо заплатил всего 2,50 евро, чтобы попасть в бизнес-салон.
"Довольно низко, если подумать, что многие уверены: Дубай — это один из самых дорогих городов в мире", — сказал он не скрывал своего удивления.
Для сравнения: в некоторых европейских столицах проезд в обычном вагоне метро стоит не меньше, а то и больше.
Метро в Дубае — это не просто способ передвижения. Это часть городской философии: доступность, комфорт и стиль.
Оно соединяет ключевые районы города, работает точно по расписанию и остаётся примером того, как технологии могут сделать повседневный опыт исключительным.
Опыт Франческо показывает, что современная роскошь — это не обязательно высокие ценники. Это — ощущение комфорта, эксклюзивности и заботы о деталях.
И да, всё это можно получить за 2,50 евро.
Дуба́й (араб. دُبَيْ ) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.
Каждая вторая китайская машина возвращается дилеру — покупатели жалуются, дилеры теряют деньги, а импорт резко падает. Что пошло не так?