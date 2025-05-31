Маленький Лиссабон на Амальфийском побережье — но с итальянской душой

На побережье Амальфи есть место, где керамика живёт на каждом углу, а узкие улочки уводят не только вглубь деревни, но и в другую эпоху. Виетри-суль-Маре — это не просто курорт, а место, где остановилось время, и где каждый дом, плитка и блюдо хранят след ремесленной страсти. Недаром его называют "маленьким Лиссабоном" — за яркие цвета, атмосферу и непреодолимое очарование.
Первое, что бросается в глаза в Виетри — это яркая керамика. Она здесь повсюду: на фасадах домов, лестницах, в магазинах, в кафе.
Центром ремесленного искусства стала фабрика Solimene, созданная по проекту архитектора Паоло Солери.
Здание само по себе — произведение искусства. А внутри — можно наблюдать весь процесс создания уникальной посуды, ваз и плитки.
Сердце Виетри — его старый центр, где домики тесно прижимаются друг к другу, а лестницы ведут вверх по холмам.
Над всем возвышается церковь Святого Иоанна Крестителя с ярким майоликовым куполом, сверкающим на солнце.
Недалеко от виллы Комунале расположена лестница, выложенная расписной плиткой, — она ведёт к террасе с захватывающим видом на море и чем-то напоминает знаменитый Парк Гуэля в Барселоне.
Любителям активного отдыха стоит отправиться в парк Кроче — заповедник WWF рядом с деревней Альбори.
Здесь всё пропитано ароматами средиземноморской растительности, а тропы открывают умопомрачительные виды.
Местная кухня — это настоящее пиршество: scialatielli с морепродуктами, осьминог, анчоусы "panza a panza" и, конечно, лимонный десерт delizia al limone в сопровождении глотка свежего лимончелло.
Виетри — это место, куда приезжаешь один раз, но мысленно возвращаешься снова и снова.
Ама́льфи (итал. Amalfi) — приморский город у Салернского залива в итальянской провинции Салерно, местопребывание архиепископа и столица средневековой морской республики. Находится на Амальфийском побережье, являющемся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Каждая вторая китайская машина возвращается дилеру — покупатели жалуются, дилеры теряют деньги, а импорт резко падает. Что пошло не так?