Маленький Лиссабон на Амальфийском побережье — но с итальянской душой

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

На побережье Амальфи есть место, где керамика живёт на каждом углу, а узкие улочки уводят не только вглубь деревни, но и в другую эпоху. Виетри-суль-Маре — это не просто курорт, а место, где остановилось время, и где каждый дом, плитка и блюдо хранят след ремесленной страсти. Недаром его называют "маленьким Лиссабоном" — за яркие цвета, атмосферу и непреодолимое очарование.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/storytravelers/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Амальфи, Виетри-суль-Маре

Город керамики и искусства

Первое, что бросается в глаза в Виетри — это яркая керамика. Она здесь повсюду: на фасадах домов, лестницах, в магазинах, в кафе.

Центром ремесленного искусства стала фабрика Solimene, созданная по проекту архитектора Паоло Солери.

Здание само по себе — произведение искусства. А внутри — можно наблюдать весь процесс создания уникальной посуды, ваз и плитки.

Исторический центр и панорамы

Сердце Виетри — его старый центр, где домики тесно прижимаются друг к другу, а лестницы ведут вверх по холмам.

Над всем возвышается церковь Святого Иоанна Крестителя с ярким майоликовым куполом, сверкающим на солнце.

Недалеко от виллы Комунале расположена лестница, выложенная расписной плиткой, — она ведёт к террасе с захватывающим видом на море и чем-то напоминает знаменитый Парк Гуэля в Барселоне.

Пляжи на любой вкус

La Baia — идеален для семей: мелководье, услуги и лёгкий доступ.

Крестарелла — более дикий и уединённый пляж с видом на сторожевую башню XVI века.

Марина ди Альбори — уединённый уголок, до которого можно добраться только пешком или по морю.

Природа без фильтров

Любителям активного отдыха стоит отправиться в парк Кроче — заповедник WWF рядом с деревней Альбори.

Здесь всё пропитано ароматами средиземноморской растительности, а тропы открывают умопомрачительные виды.

Итальянский вкус без компромиссов

Местная кухня — это настоящее пиршество: scialatielli с морепродуктами, осьминог, анчоусы "panza a panza" и, конечно, лимонный десерт delizia al limone в сопровождении глотка свежего лимончелло.

Виетри — это место, куда приезжаешь один раз, но мысленно возвращаешься снова и снова.

Уточнения

Ама́льфи (итал. Amalfi) — приморский город у Салернского залива в итальянской провинции Салерно, местопребывание архиепископа и столица средневековой морской республики. Находится на Амальфийском побережье, являющемся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

