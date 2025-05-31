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Признание на мировом уровне: 11 мест в Лацио, где лето будет идеальным

2:21
Туризм

В новом рейтинге 2025 года регион Лацио снова доказал, что его побережье — одно из лучших в Италии. Международная организация FEE отметила 11 пляжей Голубыми флагами — символами высокого качества воды, сервиса и экологической ответственности. 9 флагов достались курортам провинции Латина, ещё 2 — провинции Рим.

Италия, Лацио, пляжи
Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Италия, Лацио, пляжи

Пляжи Латина, где стоит провести лето

  • Latina Mare — городской пляж с удобной транспортной доступностью, предлагает как бесплатные зоны, так и оборудованные бани, бары, рестораны и водные развлечения.
  • Сабаудия — протянувшийся вдоль Национального парка Чирчео, пляж поражает длиной и уровнем сервиса.
  • Сан-Феличе-Чирчео — с уютной береговой линией у подножия мыса и полным набором удобств, включая душевые и пляжи для людей с ограниченными возможностями.
  • Террачина — курорт с двумя пляжами, Леванте и Поненте, с мелким песком и спокойным морем, идеально подходящим для детей.
  • Фонди — почти 13 км песка, инициативы по экопросвещению и комфортные условия для отдыха.
  • Сперлонга — один из самых живописных курортов с четырьмя пляжами, каждый из которых уникален по атмосфере.
  • Гаэта — сочетающая море и средневековую архитектуру. Пляжи Ариана, Серапо, Сант-Агостино и Аренаута признаны образцовыми.
  • Минтурно — знаменит пляжем Поненте с широким песчаным берегом и прозрачной водой.
  • Формия — включает пляжи Джанолы и Виндисио, где есть всё необходимое для идеального отдыха, вплоть до игровых площадок и зелёных зон.

Анцио и Тревиньяно Романо: отдых рядом с Римом

  • Анцио, расположенный всего в часе езды от столицы, отличается чистым морем и развитой инфраструктурой. Его Ривьера ди Поненте и Леванте идеально подходят для семей.
  • Тревиньяно Романо — исключение из правила: это пляж не морской, а приозёрный. На берегу озера Браччано обустроены зоны для отдыха, купания с питомцами и даже свободные пляжи — всё в окружении природной красоты.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.

Голубой флаг — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Родиной Голубого флага считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.

Лати́на (итал. Latina) — город в итальянской области Лацио, административный центр одноимённой провинции. Был основан Бенито Муссолини 18 декабря 1932 году под названием Литто́рия, в честь литторио (фасций) - эмблемы Национальной фашистской партии Италии. Он является одним из самых молодых городов Италии.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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