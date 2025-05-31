Серф, закаты и пирожки: здесь городская суета не нужна — и в этом его прелесть

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Туризм

Городская суета подходит не всем. Ночная жизнь, десятки ресторанов и метро под рукой — да, это удобно. Но многим хочется большего: тишины, природы и пространства. Особенно это ощущается, когда в жизни появляется семья.

пляж Хэрлин-Бэй, Корнуолл
Фото: commons.wikimedia.org by Azotte, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пляж Хэрлин-Бэй, Корнуолл

Корнуолл — идеальный компромисс

Если вы хотите сбежать от шума, но не от цивилизации — обратите внимание на Корнуолл. Этот регион на юго-западе Англии давно завоевал любовь путешественников своими песчаными пляжами, живописными пейзажами и, конечно, знаменитыми корнуэльскими пирожками.

Одно из главных сокровищ округа — пляж Харлин-Бэй. Он находится всего в 5 км от уютного городка Падстоу и недавно был признан одним из лучших пляжей в мире.

Подкова у моря

Харлин-Бэй имеет уникальную форму — берег изгибается в виде подковы, образуя идеально защищённую бухту.

Это излюбленное место серферов со всего мира, а местные семьи обожают неспешные прогулки вдоль воды на выходных.

Пейзажи, меняющие жизни

Писательница из Лондона Сидни Эванс когда-то считала, что столица — это её место. Но однажды, побывав в Корнуолле у родственников, она пересмотрела своё мнение:

"Во время визита к родственникам, живущим в Корнуолле, я познакомилась с пляжем, который, как я позже узнала, каждый год входит в число лучших в мире, и с тех пор я стала ярой поклонницей британской сельской местности", — поделилась Сидни.

Не только море и пирожки

Помимо пляжей, Корнуолл предлагает потрясающие виды, уютные деревушки и богатую историю. Это место, где можно жить размеренно, но не скучно.

Уточнения

Ко́рнуолл (англ. Cornwall,) — графство и унитарная единица (как часть) на юго-западе Англии. Входит в состав региона Юго-Западная Англия. Столица — город Труро, в графстве до сих пор говорят на возрождённом корнском языке, ранее считавшемся мёртвым.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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