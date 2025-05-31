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Летние ночи под открытым небом: песок, вечеринки и море — и всё в одном месте

1:51
Туризм

Если вы ищете место, где вечеринка никогда не заканчивается, а море соседствует с музыкой и огнями — этот пляж в Мессинии точно для вас. Он расположен всего в 14 километрах от Каламаты, в северной части бухты Китрион, и давно стал магнитом для всех, кто любит шум, веселье и отдых "на полную катушку".

Греция, Мессиния
Фото: commons.wikimedia.org by Dnalor 01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, Мессиния

Пляж для тех, кто обожает движение

Этот пляж — один из самых популярных и оживлённых в регионе. Здесь каждый вечер превращается в праздник: бич-бары, вечеринки, громкая музыка и танцы до самого утра. Особенно в разгар лета, когда сюда съезжаются туристы со всей Греции и не только.

Именно здесь проходит большинство летних тусовок в округе, а автобусные вечеринки с танцами и коктейлями стали уже классикой. Атмосфера здесь действительно "космическая".

Песок, галька и природная тень

На пляже мягкий песок перемежается с галькой — редкость для этих мест. Ширина зоны отдыха составляет около 15 метров, а длина — порядка 700 метров. Несколько деревьев вдоль берега создают естественную тень, в которую приятно спрятаться от палящего солнца.

Инфраструктура и доступность

Пляж обрамлён подпорными стенами, а попасть на него можно по каменным ступеням. Для удобства отдыхающих сделаны деревянные настилы, чтобы было легче передвигаться.

Территория отлично организована: есть спасатели, аренда оборудования для водных видов спорта и другие удобства, без которых сложно представить комфортный пляжный день.

Этот уголок — не просто пляж, а настоящая сцена для летнего отдыха: где каждый день как праздник, а ночь — как фильм с открытым финалом.

Уточнения

Меси́ния (греч Μεσσηνία,) — один из пятидесяти четырёх номов Греции, расположенный на юго-западе административного округа Пелопоннес, расположенном на полуострове Пелопоннес. Центром нома Месиния является город Каламата.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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