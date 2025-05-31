Во Франции скрыт мир изысканного фарфора: этот город покажет, как глина превращается в золото

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Погрузитесь в мир изысканного фарфора в самом сердце Лиможа, где берёт своё начало легендарный бренд Bernardaud. Откройте для себя секреты создания этого хрупкого, но прочного материала, начиная с добычи каолина и заканчивая обжигом в печах. Музей, расположенный в историческом здании фабрики, проведёт вас сквозь века, демонстрируя эволюцию технологий и дизайна. Вы увидите, как простые подмастерья превратились в новаторов, а традиционные методы переплелись с современными инновациями.

Фото: commons.wikimedia.org by Rvalette, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сахарница

Станьте свидетелем мастерства, передаваемого из поколения в поколение, наблюдая за процессом эмалирования и другими этапами создания фарфоровых шедевров. Узнайте, почему лиможский фарфор славится своим качеством и изысканностью во всём мире.

Помимо истории и технологий, вас ждут вдохновляющие выставки, демонстрирующие великолепие Bernardaud. Увидьте сервизы, украшающие столы лучших ресторанов мира, и оцените разнообразие стилей и дизайнов.

И, конечно, не упустите возможность посетить фирменные магазины, где вас ждёт широкий выбор фарфоровой посуды, предметов интерьера и прекрасных подарков. Откройте для себя классические коллекции и современные творения, отражающие дух инноваций и элегантности, которые сделали Bernardaud синонимом роскоши и безупречного вкуса.

Уточнения

Лимо́ж (фр. Limoges [li'mɔʒ], окс. Limòtges) — город и коммуна на юго-западе Франции, префектура департамента Верхняя Вьенна региона Новая Аквитания.

