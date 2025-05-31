Откройте двери в Хитон-парк — идеальное место для семейного отдыха

Помимо живописных ландшафтов и обширных территорий для прогулок, Хитон-парк (Великобритания) в межсезонье предлагает разнообразные развлечения, включая ярмарку, прокат лодок и велосипедов, а также возможность познакомиться с животными в специализированном центре.
Ярмарка развлечений, расположенная на стадионе "Дауэр Филд", работает ежедневно с 13:00 до 20:00 с 23 мая по 1 июня. Вход на ярмарку бесплатный, а стоимость аттракционов, таких как карусели, лодочки и комната смеха, оплачивается отдельно.
Для маленьких посетителей открыт Центр животных, где можно увидеть кур, гусей, свиней, черепаху и кролика. Вход бесплатный, центр работает ежедневно, кроме среды, с 10:00 до 16:00.
В парке можно взять напрокат катамаран или лодку и исследовать озеро. Лодку можно забронировать онлайн, самый доступный вариант — четырехместная гребная лодка, стоимость аренды которой составляет 15,50 фунтов стерлингов (около 1650 руб.) за 25 минут.
Для детей постарше в парке есть Zip World с веревочными трассами на деревьях.
В парке расположены два кафе, "Конюшни" и "Павильон у озера", где можно перекусить.
Хитон-парк занимает площадь в 240 га и представляет собой сочетание лесных массивов, открытых полей и живописных видов, а также таких достопримечательностей, как Храм и Колоннада. Недавние исследования подтвердили, что Хитон-парк является одним из лучших в стране, согласно manchestereveningnews.
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