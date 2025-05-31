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Откройте двери в Хитон-парк — идеальное место для семейного отдыха

1:49
Туризм

Помимо живописных ландшафтов и обширных территорий для прогулок, Хитон-парк (Великобритания) в межсезонье предлагает разнообразные развлечения, включая ярмарку, прокат лодок и велосипедов, а также возможность познакомиться с животными в специализированном центре.

Люди в парке
Фото: commons.wikimedia.org by Diliff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Люди в парке

Ярмарка развлечений, расположенная на стадионе "Дауэр Филд", работает ежедневно с 13:00 до 20:00 с 23 мая по 1 июня. Вход на ярмарку бесплатный, а стоимость аттракционов, таких как карусели, лодочки и комната смеха, оплачивается отдельно.

Для маленьких посетителей открыт Центр животных, где можно увидеть кур, гусей, свиней, черепаху и кролика. Вход бесплатный, центр работает ежедневно, кроме среды, с 10:00 до 16:00.

В парке можно взять напрокат катамаран или лодку и исследовать озеро. Лодку можно забронировать онлайн, самый доступный вариант — четырехместная гребная лодка, стоимость аренды которой составляет 15,50 фунтов стерлингов (около 1650 руб.) за 25 минут.

Для детей постарше в парке есть Zip World с веревочными трассами на деревьях.

В парке расположены два кафе, "Конюшни" и "Павильон у озера", где можно перекусить.

Хитон-парк занимает площадь в 240 га и представляет собой сочетание лесных массивов, открытых полей и живописных видов, а также таких достопримечательностей, как Храм и Колоннада. Недавние исследования подтвердили, что Хитон-парк является одним из лучших в стране, согласно manchestereveningnews.

Уточнения

Суда состоящие из двух корпусов, соединены между собой палубным или ферменным мостом. Конструктивной особенностью большинства парусных катамаранов является их беспалубная конструкция — корпуса соединены балками, пространство между которыми закрыто сеткой, по которой передвигаются члены экипажа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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