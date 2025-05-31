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Погружение в ландшафтные тайны: три итальянских сада попали в престижный список New York Times

3:11
Туризм

В престижный список 25 самых красивых садов мира, составленный New York Times, вошли настоящие шедевры ландшафтного искусства из 20 стран. Италия с пятью представителями занимает лидирующую позицию, за ней следуют Англия (5 садов) и Франция (4 сада). Особое внимание привлекает регион Лацио, где расположены три итальянские жемчужины: сад Нинфа, Священный лес Бомарцо и сад Виллы д'Эсте.

Священная роща Бомарцо
Фото: commons.wikimedia.org by Ben Skála, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Священная роща Бомарцо

Сад Нинфа — это романтическое место, где природа и история переплелись воедино. Расположенный среди руин средневековой цитадели, он был возрождён семьей Каэтани в начале XX века. Ада Бутл-Уилбрахам, представительница семьи, начала высаживать розы, которые теперь оплетают древние стены. Позже сад пополнился глициниями, магнолиями и сиренью.

Посещение сада Нинфа возможно лишь в определённые дни, что делает его ещё более желанным. Обозреватели New York Times отмечают, что сад позволяет ощутить наслоение эпох, напоминая о попытках английских ландшафтных архитекторов XVIII—XIX веков создать искусственные руины, но здесь всё настоящее.

Священная роща Бомарцо, расположенная недалеко от Рима, поражает воображение своими 40 каменными монстрами. Этот уникальный сад, созданный в XVI веке по заказу Пьера Франческо Орсини, занимает семь гектаров. Самым известным его символом является гигантская каменная пасть с надписью "Каждая мысль летит", известная как Пасть Ада.

Авторство сада приписывают архитектору Пирро Лигорио, создателю Виллы д'Эсте. Причины создания столь необычного сада до сих пор остаются загадкой. Возможно, это отражение боли от потери жены, или просто проявление эксцентричности заказчика. Некоторые учёные предполагают, что Орсини хотел произвести впечатление на гостей, используя отсылки к греческой мифологии и литературе. New York Times подчёркивает, что это скорее сад статуй, чем растений, но это не умаляет его ценности. Сад — это не только растения, но и создание атмосферного пространства для размышлений и общения.

Вилла д'Эсте в Тиволи, также спроектированная Пирро Лигорио, славится своими великолепными садами, созданными в XVI веке по заказу кардинала Ипполито II д'Эсте. Сады Виллы д'Эсте, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, известны своими многочисленными водными объектами: 51 фонтан и нимфей, 398 фонтанов и 64 водопада. New York Times называет это место водным садом, где десятки фонтанов работают исключительно за счёт силы тяжести, что является шедевром гидротехники. Здесь наука и природная красота гармонично сочетаются, а звук воды создаёт неповторимую атмосферу.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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