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Почему Кьяналеа-ди-Шилла считается маленькой Венецией юга? Узнайте секреты этого места

2:04
Туризм

В Калабрии, где скалы обрываются в лазурное море, есть место, словно застывшее во времени. Это не просто деревня, а живая картина, написанная ветром, солнцем и историей. Представьте себе дома, прилепившиеся к отвесным склонам, словно ласточкины гнёзда, а над ними, как каменный страж, возвышается древний замок.

Деревня Кьяналеа-ди-Шилла
Фото: web.archive.org by Salvatore Migliari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деревня Кьяналеа-ди-Шилла

Здесь, на побережье Коста-Виола, где море играет фиолетовыми оттенками на закате, легенды оживают на каждом шагу. Это земля, где мифы Гомера переплетаются с реальностью, где рыбацкие лодки покачиваются на волнах, храня в себе истории поколений.

Узкие улочки, словно лабиринты, ведут к неожиданным панорамам, где горизонт сливается с небом. Здесь, в "маленькой Венеции юга", дома стоят прямо у воды, а эхо прошлого слышится в каждом камне. Это место, где можно забыть о суете мира и погрузиться в атмосферу подлинности и очарования.

Кьяналеа-ди-Шилла — так называется эта жемчужина Калабрии. Деревня, основанная, по преданию, троянцами, когда-то была оживлённым портом, а сегодня — тихий уголок, где можно насладиться неспешными прогулками, отведать свежайшую рыбу в прибрежном ресторанчике и искупаться в кристально чистой воде.

Но главное сокровище Кьяналеа — это замок Руффо, возвышающийся над деревней. Эта древняя крепость, свидетельница веков, хранит в своих стенах истории о пиратах, завоевателях и благородных семьях. С его башен открывается захватывающий вид на море и побережье, позволяющий почувствовать себя частью чего-то большего, вечного.

Кьяналеа-ди-Шилла — это не просто место на карте, это путешествие во времени, возможность прикоснуться к истории и ощутить дух настоящей Калабрии. Это деревня, которая сопротивляется времени, сохраняя свою красоту и очарование для тех, кто готов открыть её для себя.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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