Древние мифы и экзотические пейзажи: пляж Войдокилья стал новым трендом среди туристов

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда-то малоизвестный уголок Пелопоннеса, пляж Войдокилья сегодня переживает бум популярности, во многом благодаря социальным сетям и улучшенной транспортной доступности. Летом сюда стекаются толпы туристов, чтобы своими глазами увидеть это чудо природы.

Фото: commons.wikimedia.org by Katsikas pantelis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Войдокилья

Расположенный в Мессинии, на побережье Ионического моря, этот пляж поражает своей идеальной полукруглой формой, напоминающей греческую букву "омега". Этот пляж — часть охраняемой зоны Natura 2000, что подчёркивает его уникальную природную ценность.

Живописные песчаные дюны отделяют Войдокилью от лагуны Яловы, создавая идиллический пейзаж, который часто сравнивают с экзотическим раем. Близость к одному из важнейших водно-болотных угодий Европы добавляет этому месту особую привлекательность.

Войдокилья — это не только красота, но и богатая история, уходящая корнями в древние мифы. Считается, что именно здесь, согласно "Одиссее", высадился корабль Телемаха, прибывший к царю Нестору в Пилос. Название "Войдокилья" связывают с гомеровской Буфрадой, хотя существует и версия о более позднем происхождении, основанном на сходстве формы пляжа с бычьим брюхом.

На холме, возвышающемся над пляжем, археологи обнаружили следы доисторического поселения. В микенские времена здесь, возможно, был похоронен Фрасимад, сын Нестора. С южной стороны находится пещера Нестора, где, по легенде, Гермес прятал украденных у Аполлона волов.

Над пещерой возвышается Палекастро, замок, построенный франками в XIII веке. Несмотря на то что сейчас он находится в состоянии реставрации, стоит подняться сюда, чтобы насладиться захватывающим видом на Войдокилью и расположенный неподалёку роскошный курорт Коста-Наварино.

Важно помнить, что Войдокилья — это охраняемая территория, поэтому здесь нет организованной инфраструктуры. Планируя посещение, необходимо позаботиться о всём необходимом: коврике, зонтике, еде, воде, сменной одежде, головном уборе и солнцезащитном креме.

Воды Войдокильи тёплые и чистые, с красивыми оттенками синего и зелёного, идеально подходящие для снорклинга. Пляж с мелким песком создаёт ощущение уединённой лагуны, напоминая экзотические пейзажи.

Добраться до Войдокильи можно на автомобиле из Пилоса, расположенного примерно в 10 километрах к югу.

Уточнения

Войдокилья (греч. Παραλία Βοϊδοκοιλιά) ― пляж в Месинии на берегу Средиземного моря.

