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Затерянный остров с вулканами и лазурной водой — опытные путешественники выбирают именно эту точку на карте

2:16
Туризм

Вы слышали об Устике? Это крошечный остров всего в 30 милях от Палермо, о котором мало кто знает, но именно здесь прячется подлинная Сицилия — без толп туристов, но с вулканическими пейзажами, лазурной водой и такой тишиной, что кажется, будто время замедляется.

Устик
Фото: originally posted to Flickr as Golfo di Macari_S.Vito lo Capo, Trapani (Sicily) by alessandro pucci, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Устик

Как добраться

Попасть на Устику несложно. Сначала — недорогой перелёт до Палермо, потом — короткая поездка на пароме до живописной гавани Кала Санта-Мария. Первое, что встречает гостей, — это пастельные домики, уютно устроившиеся на склонах у моря.

Природа, которую не забудешь

Золотых пляжей вы здесь не найдёте. Вместо них — скалы, прибрежные тропы и каменистые бухты, где особенно приятно отдыхать в мае, июне или сентябре — в разгар бархатного сезона. Всё островное побережье можно обойти за 5–6 часов.

На западе, у маяка, прячется удивительное место — Природный бассейн, где морская вода окрашивается в бирюзовые, синие и изумрудные оттенки.

Вода зовёт

Любители подводного мира найдут рай в Морском заповеднике Устики. Чтобы безопасно и полноценно исследовать подводные гроты и обитателей, лучше выбрать проверенный дайвинг-центр. А тем, кто предпочитает снорклинг, подойдёт лодочная прогулка с остановками у скал. Главное — не забудьте купить специальную обувь: морские ежи тут не дремлют.

Пешие маршруты

Если хочется осмотреть остров с высоты, отправляйтесь к Рокка делла Фальконьера — подъём займёт около 50 минут. А вот закат, увиденный оттуда, точно останется с вами навсегда.

Местные вкусы

Вино, полпетты, пицца с хрустящей корочкой, салат из осьминога — гастрономия на Устике проста и честна. Особенно приятно ужинать под открытым небом, наблюдая, как солнце тонет в море.

Где остановиться

На острове есть и отели (в основном в районе порта), и уютные апартаменты. Автор материала из The Sun, например, выбрал недорогую квартиру с видом на залив, чтобы встречать вечера с бокалом вина на балконе.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

Устика (итал. Ustica, сиц. Ùstica) — остров площадью 8,65 км² в Тирренском море, в 52 километрах к северу от мыса Галло на Сицилии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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