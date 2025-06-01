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Туризм под угрозой: в Швейцарских Альпах произошло катастрофическое обрушение ледника

2:00
Туризм

В Швейцарских Альпах произошло масштабное природное бедствие — ледник Берч внезапно обрушился, вызвав оползень, который накрыл деревню Блаттен.

Альпы
Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпы

Власти были вынуждены срочно эвакуировать жителей и домашний скот. Несмотря на усилия спасателей, один человек числится пропавшим без вести, а сама деревня оказалась под завалами.

Оползень был настолько мощным, что вызвал сейсмическое событие магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера. Обломки разрушили обширные участки леса и перегородили русло реки Лонца, что повысило риск наводнения в регионе. Местные службы продолжают мониторинг ситуации, опасаясь повторных обвалов.

Причиной катастрофы считается растущая нестабильность ледников в условиях глобального потепления. С 2022 по 2023 год ледники Швейцарии потеряли около 10% своего объёма. Быстрое таяние льда ослабляет структуру горных склонов, провоцируя лавины, селевые потоки и камнепады.

Федеральный советник Альберт Рести назвал произошедшее "ужасающим" и выразил сочувствие пострадавшим. Учёные, включая геолога Милен Жакмар из ETH Zurich, подчёркивают, что необходимо тщательно расследовать инцидент.

Хотя изменение климата остаётся ключевым фактором, эксперты отмечают, что геологическая нестабильность горных пород также сыграла роль.

Пока неясно, станет ли такой обвал редкостью или же предвестником новых бедствий. Участившиеся катастрофы в Альпах указывают на то, что климатические изменения ускоряют деградацию ледников, повышая вероятность разрушительных природных явлений.

Исследователи предупреждают: без дополнительных мер по мониторингу и адаптации горных регионов такие трагедии могут повторяться.

Уточнения

Швейцарские Альпы (нем. Schweizer Alpen) — регион Швейцарии, главная природная достопримечательность страны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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