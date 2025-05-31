Вышли загорать — вернулись со штрафом: ошибка, которую совершают многие

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето — время свободы и солнечных ванн. Но иногда отдых на солнце может закончиться визитом в отделение полиции. Особенно, если вы решите загорать в общественном месте и забудете про рамки приличия.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже

Юрист Иван Соловьёв предупреждает: в российском законодательстве нет прямого запрета на загорание в парках. Однако если вы решите обойтись без верхней части купальника, последствия могут быть неприятными.

"В общественных местах нельзя загорать обнажённым или топлес. За это привлекают к ответственности за "мелкое хулиганство". Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа", — уточняет Соловьёв.

Но штраф за чрезмерную откровенность — не единственная проблема.

Если во время солнечных процедур вы решили расслабиться с бутылочкой пива или эмоционально обсудить жизнь в непарламентских выражениях, это тоже может обернуться протоколом. Административное наказание за такие действия — штраф от 500 до 1500 рублей или даже арест до 15 суток.

Также стоит выбирать место с умом. Загорать рядом с храмами, церквями, школами и детскими садами — плохая идея. Такие зоны особенно чувствительны к поведению граждан, и здесь любая неосторожность может вызвать жалобы от прохожих и внимание полиции.

В итоге: загорать — можно. Но топлес и спиртное — только на закрытых пляжах или в частных зонах отдыха. Иначе вместо бронзового загара можно получить административный протокол и штраф.

Уточнения

То́плес (англ. topless, дословный перевод "без верха", то есть без одежды для верхней части тела) — термин, обозначающий обнажённую верхнюю часть тела.



Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

