Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один укус — и риск для жизни: это привычное блюдо может привести собаку к реанимации
Как дефект чеканки сделал 50 пенсов ценнее в 150 раз — удивительная история
Бивень в шесть килограммов: как обычный рыбак стал первооткрывателем
Грядка превращается в пустыню: одна ошибка — и чеснок слабеет прямо на глазах
8 секунд до аварии с электромобилем: что скрывает автопилот Tesla
Новые правила Аэрофлота: родители могут бесплатно переводить мили своих детей
Как безопасно вернуться в форму после родов: 7 упражнений, которых стоит избегать
Трамп о помиловании P.Diddy: это не конкурс популярности
Мария Погребняк разорвала привычную жизнь: как за пять часов она разрушила дом ради детей

Вышли загорать — вернулись со штрафом: ошибка, которую совершают многие

1:38
Туризм

Лето — время свободы и солнечных ванн. Но иногда отдых на солнце может закончиться визитом в отделение полиции. Особенно, если вы решите загорать в общественном месте и забудете про рамки приличия.

Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже

Юрист Иван Соловьёв предупреждает: в российском законодательстве нет прямого запрета на загорание в парках. Однако если вы решите обойтись без верхней части купальника, последствия могут быть неприятными.

"В общественных местах нельзя загорать обнажённым или топлес. За это привлекают к ответственности за "мелкое хулиганство". Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа", — уточняет Соловьёв.

Но штраф за чрезмерную откровенность — не единственная проблема.

Если во время солнечных процедур вы решили расслабиться с бутылочкой пива или эмоционально обсудить жизнь в непарламентских выражениях, это тоже может обернуться протоколом. Административное наказание за такие действия — штраф от 500 до 1500 рублей или даже арест до 15 суток.

Также стоит выбирать место с умом. Загорать рядом с храмами, церквями, школами и детскими садами — плохая идея. Такие зоны особенно чувствительны к поведению граждан, и здесь любая неосторожность может вызвать жалобы от прохожих и внимание полиции.

В итоге: загорать — можно. Но топлес и спиртное — только на закрытых пляжах или в частных зонах отдыха. Иначе вместо бронзового загара можно получить административный протокол и штраф.

Уточнения

То́плес (англ. topless, дословный перевод "без верха", то есть без одежды для верхней части тела) — термин, обозначающий обнажённую верхнюю часть тела.

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов
Овощи
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Красота и стиль
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Новые правила Аэрофлота: родители могут бесплатно переводить мили своих детей
Как безопасно вернуться в форму после родов: 7 упражнений, которых стоит избегать
Трамп о помиловании P.Diddy: это не конкурс популярности
Мария Погребняк разорвала привычную жизнь: как за пять часов она разрушила дом ради детей
Это одно действие может заставить капусту завязаться — и это не подкормка
Эта специя делает то, чего не может дорогая техника — влага в панике
Ногти как соломинки? Один тюбик может превратить их в титан
Разрушаем мифы: 6 заблуждений о похудении, мешающих вам достичь цели
Mazda EZ-6 Sports Edition: спортивный стиль и высокотехнологичная начинка
Эти собаки живут дольше всех: 5 пород, которые могут прожить почти два десятилетия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.