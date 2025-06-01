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Старые самолёты — новые приключения: S7 Airlines открыла доступ к редким рейсам по России

Туризм

Авиакомпания S7 Airlines возвращает на маршруты самолёты Airbus A319, которые с осени 2024 года находились на хранении.

Авиакомпания S7 Airlines
Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Авиакомпания S7 Airlines

Один из трёх таких самолётов начнёт выполнять рейсы из Москвы в Новокузнецк уже с 22 июля. Вначале рейсы будут совершаться четыре раза в неделю, а к концу ноября станут ежедневными.

Летнее расписание предусматривает вылеты из московского аэропорта Домодедово по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 23:25 с прилётом в Новокузнецк в 7:40 утра.

Обратные рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Вылет — в 8:45 утра, прибытие в Москву — в 9:30 по местному времени.

Помимо A319, на этом маршруте S7 продолжит использовать и Airbus A320ceo, которые обычно летают только летом, а зимой простаивают для экономии ресурса.

История A319 в парке S7 насчитывает два десятилетия. Ранее у компании было 20 таких самолётов, выпущенных в середине 2000-х годов. До конца 2020 года планировалось полностью отказаться от них в пользу более современных и экономичных A320neo.

Однако пандемия COVID-19 и задержки поставок новых воздушных судов нарушили эти планы: из эксплуатации успели вывести только 17 машин.

Оставшиеся три A319 пытались приспособить под нестандартные задачи — например, спецчартеры. Позднее самолёты оснастили 144 креслами экономкласса, адаптировав под шесть аварийных выходов. Их даже вписали в сертификат эксплуатанта для нового бюджетного перевозчика Citrus.

Изначально Citrus планировал начать работу на новых A320neo, но по российским авиационным требованиям для запуска перевозок было необходимо как минимум три самолёта.

Наличие этих A319 давало надежду, что после поступления хотя бы одного нового самолёта в 2022 году Citrus сможет стартовать. Однако проект был свёрнут, и самолёты официально вернулись в парк "Сибири", главного бренда группы S7.

Теперь A319 снова в строю — пусть и временно — и помогают закрыть потребности в перевозках на востребованных маршрутах, таких как Москва — Новокузнецк.

Уточнения

S7 Airlines (рус. эс сэвэн эйрлайнс, юридическое наименование: Акционерное общество «Авиакомпания „Сибирь“») — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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