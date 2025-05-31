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Мальдивы за 100 тысяч с перелётом — раскрываем, как найти такие туры

2:50
Туризм

Мальдивы, ещё недавно казавшиеся недоступным курортом, этим летом стали неожиданно близки. Турпакеты от 100 тысяч рублей с перелётом теперь реальность — и не в бархатный сезон, а в разгар лета.

мальдивы
Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мальдивы

Пик интереса — летом

В 2025 году спрос на туры на Мальдивы среди россиян вырос до 75% по сравнению с прошлым летом. Причина проста: отели в низкий сезон снижают цены, чтобы привлечь туристов. Ажиотаж подогревают и выгодные предложения на стыковочные рейсы.

Если зимой Мальдивы были выбором для романтических пар, то теперь туда едут семьи с детьми, а также ценители уединения и высокого сервиса без переплат. Бронирования вилл с несколькими спальнями остаются стабильно высокими даже летом.

Скидки и бонусы — щедрые как никогда

Некоторые отели предлагают дисконты до 65% от привычной зимней цены. В среднем скидки держатся на уровне 35-45%. Причём акции касаются не только недорогих гестхаусов, но и элитных курортов, таких как Club Med, Hideaway Beach Resort или Dusit Thani.

Кроме того, туристам предлагают приятные бонусы: бесплатные трансферы, апгрейд питания, бесплатное проживание детей и даже свадебные церемонии. Один из лидеров по щедрости — пятизвёздочный Ifuru Island Maldives 5* на атолле Раа.

Стыковки выгоднее прямых рейсов

Летом прямые перелёты "Аэрофлота" обходятся от 81-95 тысяч рублей туда-обратно. Альтернатива — рейсы с пересадками: Air Arabia и Flydubai предлагают билеты от 57 тысяч рублей с багажом. В турпакетах от "Корала" можно найти блоки мест на рейсах Emirates с питанием и удобными стыковками.

Как подчеркивают в "Интуристе", лететь с пересадкой — не значит жертвовать комфортом. Зато можно существенно сэкономить.

Реальные цены — на любой вкус

В пределах 100 тысяч рублей вполне можно найти тур с перелётом и размещением в гестхаусе с завтраками. Чуть выше по цене — 4-звёздочные отели вроде Arrival Beach & Spa или Lagoon View Maldives: от 105-106 тысяч рублей на человека.

Что выбирают туристы

Семьи отдают предпочтение отелям 4-5 звёзд с "всё включено". Летняя доля семейных туров выросла с 30% до 40%. Средний тур длится 9 дней, а средний чек на человека — 237 тысяч рублей. Это даже чуть ниже прошлогоднего уровня — во многом благодаря укрепившемуся рублю.

Уточнения

Гостево́й дом также гест хауз, гестхауз, гестхаус, гест хаус или гест (от англ. guest house) — понятие, широко используемое в сфере туризма, близкое к гостинице.

Мальди́вы (мальд. ދިވެހިރާއްޖެ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒe]), официальное название — Мальди́вская Респу́блика (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒeːge d͡ʒumhuːɾijjaː] Дивехи Раджжеге Джумхурийя), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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