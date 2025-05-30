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Бирюзовая вода и белый песок: это лучшие пляжи Европы в 2025 году

2:26
Туризм

Когда лето уже не за горами, мы начинаем искать то самое место, где можно наконец отключиться от всего и насладиться солнцем, морем и покоем. И тут на помощь приходит свежий рейтинг лучших пляжей Европы по версии платформы European Best Destinations. Победители в 2025 году.

Пляж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пляж

Лидирует греческий рай

Пальму первенства в этом году получила лагуна Порт-Гларокавос — затерянный уголок на полуострове Кассандра в северной части Греции. Это место словно сошло с кадра фильма "Mamma Mia": белоснежный песок, прозрачная вода лазурного оттенка и тёмно-зелёные деревья, живописно разбросанные вдоль берега.

Здесь можно не только загорать, но и заняться активностями вроде паддлбординга и каякинга. И, что особенно приятно — всего 3 часа лёта от столицы.

Южная Европа — фаворит сезона

На втором месте — пляж Кала Брандинки на Сардинии. За его бирюзовую воду и мягкий песок его прозвали "маленьким Таити". А бронзу получает пляж Кала Прегонда на Менорке, Испания. В отличие от конкурентов, он выделяется песком теплого оранжевого оттенка, который в течение дня меняет цвет в зависимости от солнца.

Франция вне игры

Интересно, что среди 10 лучших пляжей нет ни одного французского. Зато Греция, Италия и Испания заняли целых 8 позиций из 10. И хотя немного обидно за отсутствие родных берегов, зато понятно одно: чтобы попасть в рай, вовсе не обязательно пересекать океан.

Полный список победителей:

  • Порт-Гларокавос, полуостров Кассандра, Греция
  • Кала Брандинки, Сардиния, Италия
  • Кала Прегонда, Менорка, Испания
  • Кала Луна, Сардиния, Италия
  • Гал Фонтайняш, Алгарве, Португалия
  • Ла Пелоза, Сардиния, Италия
  • Плайя де Лос Муэртос, Андалусия, Испания
  • Ассос Бич, Кефалония, Греция
  • Бане Бич, Дубровник, Хорватия
  • Гульпийури, Астурия, Испания

Лучшие пляжи Европы уже названы, и теперь у вас есть готовый список мест, где можно провести идеальный отпуск. Осталось только выбрать — бирюзовая лагуна, огненно-оранжевый берег или уединённый уголок природы. Лето зовёт.

Уточнения

"Mamma Mia 2" (англ. Mamma Mia! Here We Go Again) — американский мюзикл режиссёра Ола Паркера.

Лагу́на (итал. laguna, от лат. lacus — озеро) — мелкий водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или рифами.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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