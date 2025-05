Бирюзовая вода и белый песок: это лучшие пляжи Европы в 2025 году

Когда лето уже не за горами, мы начинаем искать то самое место, где можно наконец отключиться от всего и насладиться солнцем, морем и покоем. И тут на помощь приходит свежий рейтинг лучших пляжей Европы по версии платформы European Best Destinations. Победители в 2025 году.

Пляж

Лидирует греческий рай

Пальму первенства в этом году получила лагуна Порт-Гларокавос — затерянный уголок на полуострове Кассандра в северной части Греции. Это место словно сошло с кадра фильма "Mamma Mia": белоснежный песок, прозрачная вода лазурного оттенка и тёмно-зелёные деревья, живописно разбросанные вдоль берега.

Здесь можно не только загорать, но и заняться активностями вроде паддлбординга и каякинга. И, что особенно приятно — всего 3 часа лёта от столицы.

Южная Европа — фаворит сезона

На втором месте — пляж Кала Брандинки на Сардинии. За его бирюзовую воду и мягкий песок его прозвали "маленьким Таити". А бронзу получает пляж Кала Прегонда на Менорке, Испания. В отличие от конкурентов, он выделяется песком теплого оранжевого оттенка, который в течение дня меняет цвет в зависимости от солнца.

Франция вне игры

Интересно, что среди 10 лучших пляжей нет ни одного французского. Зато Греция, Италия и Испания заняли целых 8 позиций из 10. И хотя немного обидно за отсутствие родных берегов, зато понятно одно: чтобы попасть в рай, вовсе не обязательно пересекать океан.

Полный список победителей:

Порт-Гларокавос, полуостров Кассандра, Греция

Кала Брандинки, Сардиния, Италия

Кала Прегонда, Менорка, Испания

Кала Луна, Сардиния, Италия

Гал Фонтайняш, Алгарве, Португалия

Ла Пелоза, Сардиния, Италия

Плайя де Лос Муэртос, Андалусия, Испания

Ассос Бич, Кефалония, Греция

Бане Бич, Дубровник, Хорватия

Гульпийури, Астурия, Испания

Лучшие пляжи Европы уже названы, и теперь у вас есть готовый список мест, где можно провести идеальный отпуск. Осталось только выбрать — бирюзовая лагуна, огненно-оранжевый берег или уединённый уголок природы. Лето зовёт.

Уточнения

"Mamma Mia 2" (англ. Mamma Mia! Here We Go Again) — американский мюзикл режиссёра Ола Паркера.



Лагу́на (итал. laguna, от лат. lacus — озеро) — мелкий водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или рифами.