Бирюзовая вода и белый песок: это лучшие пляжи Европы в 2025 году

Когда лето уже не за горами, мы начинаем искать то самое место, где можно наконец отключиться от всего и насладиться солнцем, морем и покоем. И тут на помощь приходит свежий рейтинг лучших пляжей Европы по версии платформы European Best Destinations. Победители в 2025 году.
Пальму первенства в этом году получила лагуна Порт-Гларокавос — затерянный уголок на полуострове Кассандра в северной части Греции. Это место словно сошло с кадра фильма "Mamma Mia": белоснежный песок, прозрачная вода лазурного оттенка и тёмно-зелёные деревья, живописно разбросанные вдоль берега.
Здесь можно не только загорать, но и заняться активностями вроде паддлбординга и каякинга. И, что особенно приятно — всего 3 часа лёта от столицы.
На втором месте — пляж Кала Брандинки на Сардинии. За его бирюзовую воду и мягкий песок его прозвали "маленьким Таити". А бронзу получает пляж Кала Прегонда на Менорке, Испания. В отличие от конкурентов, он выделяется песком теплого оранжевого оттенка, который в течение дня меняет цвет в зависимости от солнца.
Интересно, что среди 10 лучших пляжей нет ни одного французского. Зато Греция, Италия и Испания заняли целых 8 позиций из 10. И хотя немного обидно за отсутствие родных берегов, зато понятно одно: чтобы попасть в рай, вовсе не обязательно пересекать океан.
Лучшие пляжи Европы уже названы, и теперь у вас есть готовый список мест, где можно провести идеальный отпуск. Осталось только выбрать — бирюзовая лагуна, огненно-оранжевый берег или уединённый уголок природы. Лето зовёт.
"Mamma Mia 2" (англ. Mamma Mia! Here We Go Again) — американский мюзикл режиссёра Ола Паркера.
Лагу́на (итал. laguna, от лат. lacus — озеро) — мелкий водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или рифами.
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