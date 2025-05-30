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Калогрия — пляжная жемчужина материковой Греции: лучшее место для семейного лета

1:56
Туризм

В течение многих лет материковая Греция уступала островам в борьбе за внимание туристов, но ситуация меняется. С ростом стоимости паромных билетов и жилья всё больше путешественников обращают внимание на красивые прибрежные районы материка, не обременённые "круговоротом моря вокруг крошечного клочка суши".

Пляж в Коринфии
Фото: web.archive.org by frang947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж в Коринфии

Калогрия, расположенная в районе Като Ахайя, долгое время была любимым местом отдыха и продолжает привлекать всё больше поклонников.

В часе езды от Патр находится пляж, который идеально подходит для выходного или воскресного отдыха, а многие остаются здесь намного дольше, ведь море буквально у их ног с утра до вечера. Песчаный пляж простирается на многие километры, без надоедливой гальки, и всегда найдётся место для комфортного отдыха без толпы. Вода прозрачная и насыщенного синего цвета, что делает это место идеальным для отдыха с детьми.

Хотя пляжные бары создают шумную атмосферу, ветра с запада и простор местности позволяют легко найти уединённые уголки для спокойного отдыха. Калогрия — одно из самых красивых мест не только Пелопоннеса, но и всей Греции, где можно забыть о повседневных заботах и насладиться природой. Уникальная песчаная дюна на севере пляжа придаёт месту особую экзотику.

Рядом расположен сосновый лес Строфилия с реками, озёрами и мостами — рай для любителей пеших прогулок. Можно активно провести время и затем освежиться в прохладной воде.

При этом отдых здесь вполне доступен: двухместный номер можно найти всего за 50-60 евро за ночь, а местные таверны славятся вкусными мясными блюдами в больших порциях по приятным ценам. Зачем переплачивать за острова, если здесь есть всё?

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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