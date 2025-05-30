240 ресторанов в одном аэропорту: секрет популярности Чанги раскрыт

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В то время как многие аэропорты ассоциируются с суетой и ожиданием, сингапурский аэропорт Чанги (SIN) предлагает совершенно другой опыт.

Фото: commons.wikimedia by Kgbo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ аэропорт Чанги

Здесь всё продумано до мелочей

от удобств до уникальных достопримечательностей и невероятного выбора заведений питания.

За последние 25 лет Чанги 13 раз признавали лучшим аэропортом мира по версии Skytrax — и в этом году он снова возглавил рейтинг, став лидером в категории "Лучшие рестораны в аэропортах мира", опередив Токио Ханэда и Рим Фьюмичино.

Если вы думаете, что рейтинг Skytrax — просто чья-то прихоть, взгляните на недавний SEO-отчет, который анализировал рестораны аэропортов по отзывам Google Maps, ценам и количеству заведений на миллион пассажиров.

Чанги получил впечатляющие 87,79 балла из 100 — без сомнений, это рай для тех, кто любит вкусно поесть, даже находясь в пути.

В четырех терминалах аэропорта расположено более 240 ресторанов и кафе, так что скучать с безвкусным сэндвичем здесь точно не придется.

От изысканных ресторанов до уличной еды — выбор огромен

Например, если вы находитесь в Терминале 2, попробуйте классические сингапурские тосты с кайей в Ya Kun — это местная закуска с кокосовым кремом и листьями пандана.

Для быстрого перекуса идеально подойдут дим-самы в Swee Choon — их здесь подают круглосуточно, а знаменитые булочки с крабом и чили никого не оставят равнодушными.

Терминал 3 порадует любителей уличной еды на Singapore Food Street, где можно попробовать знаменитое блюдо свиной лапши от Rong Cheng Bak Kut Teh, а также найти веганские и вегетарианские варианты.

Если же хочется чего-то европейского, загляните в Allora Ristorante and Bar — там подают изысканную итальянскую кухню.

В "Джуэл" стоит попробовать горячий суп Beauty In The Pot с мясом и овощами, приготовленными прямо на столе.

А чтобы утолить жажду сладкого, загляните в Birds of Paradise — мороженое с необычными вкусами, например, сорбет из османтуса и груши с тимьяном, станет ярким акцентом вашей остановки.

Чанги — не просто место пересадки, а настоящее гастрономическое приключение, где каждый сможет открыть для себя новые вкусы и насладиться временем в пути.

Уточнения

Аэропорт Сингапур—Чанги́ (ИАТА: SIN, ИКАО: WSSS) (англ. Singapore Changi Airport; малайск. Lapangan Terbang Changi Singapura; кит. упр. 新加坡樟宜机场, пиньинь Xīnjiāpō Zhāngyí Jīchǎng; там. சிங்கப்பூர் சாங்கி விமானநிலையம) — международный аэропорт, один из авиационных хабов в Азии (Юго-Восточный регион) и единственный аэропорт Сингапура.

